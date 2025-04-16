Yıllık bazda inşaat üretimi yüzde 12,7 artış gösterdi. Alt sektörler detaylı incelendiğinde; bina inşaatı endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9’luk artışla sektördeki ivmeyi yukarı taşıdı. Bina dışı yapıların inşaatı yüzde 10,3 oranında artış gösterirken, özel inşaat faaliyetlerinde ise yüzde 7,1’lik büyüme kaydedildi.

Aylık verilere bakıldığında ise Şubat ayında genel inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azaldı. Alt sektör performansları bu düşüşte etkili oldu. Bina inşaatı endeksi yüzde 0,9 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı da yüzde 0,2 oranında azaldı. Buna karşın, özel inşaat faaliyetleri aylık bazda yüzde 1,6 oranında artış göstererek dikkat çekti.

İnşaat sektöründeki bu veriler, yıllık düzeyde toparlanmanın sürdüğüne işaret ederken; kısa vadede sektörün dalgalı seyrettiğini ortaya koyuyor.