Fuarda sergilediği yenilikçi endüstriyel mutfak ekipmanları ile dikkatleri üzerine çeken İnoksan, sergilediği modüler pişirme grupları, bulaşık yıkama makineleri, banket arabaları, ve yeni nesil “Inosmart combi” buharlı pişirme ve “Inosmart convect” konveksiyon fırın serisini ziyaretçilerle buluşturdu.

Bölgedeki mutfak danışmanları ve mutfak müteahhitleri İnoksan’ın işçilik ve ürün kalitesini beğenirken, Avrupa standartlarında üretmiş olduğu ürünleri de fiziki olarak kontrol etme fırsatı buldu.

“Hedef pazarlarımızdaki fuar katılımlarımızı sürdüreceğiz.”

Saudi Horeca fuarının, İnoksan'ın uluslararası alandaki etkileyici varlığını güçlendirmek ve global pazarda daha fazla müşteriye ulaşmak adına önemli bir platform olduğunu vurgulayan İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “Bölgedeki pek çok ülkeden potansiyel alıcıyla buluşma fırsatı yakaladığımız bu fuarlara katılımımızı, İnoksan'ın küresel arenada rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.