ONS, Şubat ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde işsizlik oranının yüzde 4,4 olduğunu belirtmişti. Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasında genel bir yavaşlama eğiliminin sürdüğünü, özellikle bordrolu çalışan sayısında azalma görüldüğünü ifade etti.

McKeown, “Ücret artışları son dönemde bir miktar ivme kaybetse de hâlâ güçlü bir görünüm sergiliyor. Kamu ve özel sektör arasındaki maaş artışlarında ise kayda değer bir fark bulunmuyor,” dedi.

Ekonomistler, işsizlikteki artışa rağmen ücretlerin hâlâ yüksek seyretmesinin, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerine devam etmesi için bir alan sunduğu görüşünde birleşiyor. Banka, 2025 yılı içinde borçlanma maliyetlerini iki kez düşürdü ve yılın kalanında da benzer adımlar atabileceği öngörülüyor.

Capital Economics’in İngiltere Başekonomist Yardımcısı Ruth Gregory ise, “İş gücü piyasasında zayıflama devam etse de bu durum ücret artışlarını anlamlı biçimde frenlemiyor. Nisan ayındaki istihdam kayıpları, işletmelerin artan işletme vergileri ve yükselen asgari ücrete karşı personel azaltımına gitmeye devam ettiğini gösteriyor,” değerlendirmesinde bulundu.