İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına dünyadan farklı tepkiler gelmeye devam ederken, İngiltere Savunma Bakanı John Healey konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınayan Healey, “İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır” ifadelerini kullandı. Ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiği konusunda detay paylaşmayan Healey, “Operasyona katılan tüm İngiliz personele cesaretleri ve profesyonellikleri için teşekkür etmek istiyorum. İngiltere, İsrail'in ülkesini ve halkını tehditlere karşı savunma hakkının tamamen arkasındadır” dedi.

ABD savunma desteği verdiğini açıklamıştı

İran İsrail’e yönelik yaklaşık 200 füzenin kullanıldığı bir dizi saldırı gerçekleştirmiş, İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ise işgal altındaki stratejik hedeflere yönelik “Gerçek Vaad 2” operasyonunun başlatıldığı kaydedilmişti. ABD hükümetinden yapılan açıklamalarda ise, İsrail'in saldırıları ABD kuvvetlerinin aktif desteği ile bertaraf ettiği belirtilmişti.