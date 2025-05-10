IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Pakistanlı yetkililerin reform programını kararlılıkla uyguladığına dikkat çekilerek, bu durumun ülkenin ekonomik toparlanmasına ve finansman koşullarının iyileşmesine önemli katkı sunduğu belirtildi.

Kurul, Pakistan’ın önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaların odak noktalarını da paylaştı. Bu kapsamda, rekabet ortamının güçlendirilmesi, verimlilik ve küresel rekabet gücünün artırılması, kamu iktisadi teşebbüslerinin yapısal reformlara tabi tutulması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve enerji sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi alanlar öne çıkıyor. Ayrıca, iklim değişikliğine karşı dirençli bir ekonomik yapı kurulmasına yönelik adımların da gündemde olduğu vurgulandı.

IMF ayrıca, Pakistan’ın iklim değişikliği kaynaklı kırılganlıklar ve doğal afetlere karşı ekonomik dayanıklılığını artırmak amacıyla hazırladığı yeni bir program kapsamında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ek finansman desteği sağlayacak düzenlemeyi de onayladı.

Hatırlanacağı üzere IMF, Eylül 2024’te Pakistan için 37 ay sürecek, yaklaşık 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programını yürürlüğe koymuştu.