İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Beykoz'da bir rezidansın otoparkında gizlendiği belirlenen milyonlarca lira değerindeki lüks araçlar, güvenlik güçleri tarafından çekici yardımıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

Otoparkta yapılan incelemelerde, bazı araçların Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresinde yer alan Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. El konulan araçlar arasında son model spor arabalar, zırhlı SUV’ler ve koleksiyon değeri taşıyan klasik otomobillerin yer aldığı öğrenildi.

Yetkililer, araçların hangi kaynaklarla temin edildiği ve hangi amaçlarla kullanıldığının araştırıldığını belirtirken, soruşturmanın mali boyutunun derinleştirileceği ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği İBB soruşturması kapsamında, belediyeye bağlı bazı iştiraklerde de incelemelerin sürdüğü bildirildi.