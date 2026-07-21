İngiltere Kralı III. Charles, Cambridge'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin de desteğiyle inşa edilen Avrupa'nın ilk ekolojik tasarımlı camisini ziyaret etti.

İngiltere Kralı III. Charles, bugün Cambridge'e yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin başlıca destekçileri arasında yer aldığı Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kral Charles, Avrupa'nın sürdürülebilir mimariyle inşa edilen ilk camisini, 'dini ve sosyal değerlerin bir araya gelmesinin dikkate değer bir örneği' ifadeleriyle övdü. Kral Charles, ziyareti sırasında caminin imamları, mütevelli heyeti üyeleri ve ibadethaneyi destekleyen toplum önderleri de dahil olmak üzere farklı toplulukların temsilcileri ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, caminin mütevelli heyeti üyelerinden Zeynep Coşkun Koç da yer aldı.

Gezi sırasında Kral Charles'a ödüllü tasarımı nedeniyle klimaya ihtiyaç duyulmadan serin olan çevre dostu yapının güneş panelleri, ısı pompaları ve doğal havalandırma sistemleri gibi ekolojik özellikleri tanıtıldı. Hayatı boyunca farklı inançlar arasındaki ilişkileri desteklemesiyle bilinen Kral Charles, camiyi dolaşırken özellikle Topluluk Bahçesi'ne yakın ilgi gösterdi.

Kral Charles, caminin ibadete ayrılan ana salonuna girmeden önce ayakkabılarını çıkarması için yan taraftaki bir odaya götürüldü. Kral, burada yerel topluluklardan gelen gruplar ve hafta içi din derslerine katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında İslam'ın çevreyi korumaya ilişkin yaklaşımlarından bazları da ele alındı. Kral Charles, mütevelli heyeti üyeleriyle konuşması sırasında binayı 'muhteşem' ve 'mimari açıdan harikulade' ifadeleriyle nitelendirdi.

Camiyi ziyareti sırasında Charles, 'Buraya gösterilen özen ve verilen emek, ayrıca burada bir toplum merkeziyle birlikte bu ama için özel olarak inşa edilmiş bir caminin bulunması, yalnızca Müslüman toplumuna değil, Cambridge'in kendisine de muazzam bir katkı sağlıyor. Bu nedenle sizi kutluyor, başarılarınızın her alanda devam etmesini, bölgedeki diğer inanç toplulukları ile çalışmalarınızı sürdürmenizi ve inançlar arası iş birliğinin dikkate değer bir örneğini ortaya koymaya devam etmenizi tüm kalbimle diliyorum. Beni bugün burada ağırladığınız için teşekkür ederim' dedi.

Ziyaret sırasında caminin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdal Hakim Murad, 'Camimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığın ortak çabasının bir simgesi haline getiren ileri sürdürülebilirlik teknolojilerini Kral'a gösterebilmekten büyük mutluluk duyduk' dedi.

Caminin Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Coşkun Koç ise, 'On dört yıl önce Cambridge Üniversitesi'nde genç bir yüksek lisans öğrencisiyken cami projesine ilk kez dahil olduğumda bu cami yalnızca kağıt üzerinde bir hayaldi. Bugün ise Majesteleri Kral'ı ağırladığımız, kapsayıcılığın dünya çapındaki simgelerinden biri haline geldi. Mütevelli heyeti üyesi olarak Türkiye Diyanet Vakfı ile Cambridge Mosque Trust arasında iş birliğinin yürütülmesine katkı sağlamak, hayatımın en büyük onuru oldu' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles'ın ziyaretine ilişkin bir mesaj yayınlayarak İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın tırmandığı bir dönemde böyle bir ziyaretin önemli olduğunu ifade etti. Yazılı açıklamada Cambridge Merkez Camii ve Külliyesi'nin 7 yıl önce ibadete açıldığını hatırlatan Erdoğan, Kral Charles'ın farklı kültür ve inançlara mensup insanların barış içinde yaşamalarına gösterdiği hassasiyetten övgüyle söz etti.

Mesajında Erdoğan, Kral III. Charles'ın şahsında İngiltere halkına selamlarını ileterek, Kralı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.

Cambridge Merkez Camii'nin inşası, yerel ve uluslararası düzeyde kamu kurumları ile özel kişi ve kuruluşlardan gelen 10 bini aşkın bağışla finanse edilmiş, başlıca bağışçıları arasında Türkiye'den kamu kuruluşları ve özel kurumlar da yer almıştı.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılan cami, 2019 ve 2021 yılları arasında bir dizi mimarlık ve sürdürülebilirlik ödülüne layık görülmüştü.