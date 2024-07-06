GELİR İKİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDAYSA YÜZDE 60'INI İBB KARŞILAYACAK
İmamoğlu, hane gelirine göre destekleri açıklarken, "Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılayacağız" dedi.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin %60'ını İBB olarak biz karşılacağız.
- Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin %65'ini İBB olarak biz karşılacağız.
- Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa %40, aynı durumdaki emeklilere %45 maliyet desteği geliyor.
- Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6.920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9.000 TL kira desteği yapacağız.
- Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlayacağız.
- Bayrampaşa'da ilk örnek hayata geçiyor. İlçe belediyeleriyle protokol yapıyor, hızlı bina tarama hizmetini yaygınlaştırıyoruz.
- İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’da kentsel dönüşümde tarihi bir dönemi başlatıyoruz.