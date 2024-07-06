GELİR İKİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDAYSA YÜZDE 60'INI İBB KARŞILAYACAK

İmamoğlu, hane gelirine göre destekleri açıklarken, "Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılayacağız" dedi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: