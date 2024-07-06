Temmuz 2024 kira artış oranları belli oldu! Temmuz 2024 kira artış oranları belli oldu!

GELİR İKİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDAYSA YÜZDE 60'INI İBB KARŞILAYACAK

İmamoğlu, hane gelirine göre destekleri açıklarken, "Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını İBB olarak biz karşılayacağız" dedi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin %60'ını İBB olarak biz karşılacağız.
  • Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin %65'ini İBB olarak biz karşılacağız.
  • Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa %40, aynı durumdaki emeklilere %45 maliyet desteği geliyor.
  • Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6.920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9.000 TL kira desteği yapacağız.
  • Geçici kiralık konut hizmeti ile dönüşüm sürecinde barınma desteği sağlayacağız.
  • Bayrampaşa'da ilk örnek hayata geçiyor. İlçe belediyeleriyle protokol yapıyor, hızlı bina tarama hizmetini yaygınlaştırıyoruz.
  • İBB desteği ve KİPTAŞ güvencesi ile İstanbul’da kentsel dönüşümde tarihi bir dönemi başlatıyoruz.