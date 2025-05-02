Eşik değer olan 50'nin altında kalmayı sürdüren manşet PMI endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre değişmeyerek 47,3 seviyesinde ölçüldü. Bu sonuç, faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın kesintisiz olarak 13. aya ulaştığına işaret etti.

Veriler 9-23 Nisan tarihleri arasında toplandı ve 23 Nisan’da meydana gelen depremin etkisini yansıtmıyor.

Talep ve üretimde gerileme devam ediyor

Nisan ayında üretim, toplam yeni siparişler ve ihracat siparişlerinde düşüş trendi sürerken, bu gerileme Mart ayına kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Hem iç hem dış pazarda süregelen talep zayıflığı, üretim hacmini sınırladı. Bu durum firmaları istihdamda ve satın alma faaliyetlerinde kesintiye gitmeye zorladı. İstihdamda düşüş beşinci, satın alma hacminde ise on ikinci ayını doldurdu. Şirketler aynı zamanda stok seviyelerini de azaltmayı tercih etti.

Tedarik zincirinde iyileşme, maliyetlerde keskin artış

Durgun talep ortamı tedarikçi teslimatlarını hızlandırdı. Nisan ayında tedarikçi performansında Aralık 2022'den bu yana en güçlü iyileşme kaydedildi. Ancak diğer yandan, Türk lirasındaki değer kaybı ve hammadde maliyetlerindeki artış, girdi maliyetlerini son 12 ayın zirvesine taşıdı. Bu maliyet baskısı, üretici fiyatlarına da yansıyarak, nihai ürün fiyatlarında son yedi ayın en hızlı enflasyonunu tetikledi.

Harker: Zorluklara rağmen iyileşme umutları var

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, verileri değerlendirirken, "Türk imalatçılar Nisan ayında belirsiz uluslararası koşulların da etkisiyle zorlu bir süreç geçirdi. Ancak bazı göstergelerdeki iyileşme işaretleri, sektörün önümüzdeki aylarda toparlanma ihtimaline dair umutları artırıyor" ifadelerini kullandı.

Sektörel bazda tek pozitif tablo gıdada

İSO Sektörel PMI Nisan 2025 raporu da üretim ve siparişlerdeki zayıflamanın sektörel olarak yaygınlaştığını gösterdi. Anket kapsamında izlenen 10 sektörün 9’unda yeni siparişlerde düşüş gözlenirken, yalnızca gıda ürünleri sektörü büyüme bölgesinde kalmayı başardı.

Tekstil en sert daralmayı yaşadı

Yeni siparişler ve üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe görüldü. Bu sektörde ayrıca firmalar üst üste ikinci ayda satış fiyatlarını da aşağı çekti. Üretimin artış gösterdiği tek sektör gıda olurken, elektrikli ve elektronik ürünlerde değişim kaydedilmedi.

İstihdam ve satın alma da geriledi

Sektörlerin çoğunda çalışan sayılarında azalma yaşandı. Tekstil, ağaç ürünleri, giyim, mobilya gibi sektörler başı çekerken; yalnızca gıda ile kimya, plastik ve kauçuk ürünlerinde istihdam artışı bildirildi. Benzer şekilde, satın alma faaliyetlerinde de düşüş hakim olurken, yalnızca iki sektörde (gıda ve elektronik) artış görüldü.

Maliyet baskısı güçleniyor

Girdi fiyatları, kara ve deniz taşıtları sektöründe en keskin artışı kaydederken, satış fiyatlarında en hızlı yükseliş ağaç ve kağıt ürünlerinde yaşandı. Buna karşın tekstil sektörü fiyatlarını düşürmeye devam etti.

İSO PMI verileri, imalat sanayinde belirsizliklerin sürdüğüne ve firmaların temkinli pozisyon aldığına işaret ediyor. Ancak bazı öncü sinyaller, ilerleyen dönemde toparlanma beklentilerini gündeme taşıyor.