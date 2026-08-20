SAMSUN (İHA) - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek, talep ve önerileri yerinde dinlemek ve ilçenin ihtiyaçlarına ortak akılla çözüm üretmek amacıyla vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Belediyenin hizmet anlayışında vatandaşların görüş ve önerilerine önem veren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahallelerdeki sorunları yerinde dinlemek amacıyla vatandaş buluşmalarını sürdürüyor. Derebahçe Mahallesinde, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan İhsan Kurnaz, erişilebilir ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışma ve hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve beklentilerin ilgili birim ve kurumlara iletildiğini, çözümü için de gerekli çalışmaların ve takibinin yapıldığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, 'Hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişim, belediye hizmet anlayışımızın önemli unsurlarından birisidir. İlkadım'ı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyor, onların görüş ve önerilerini çalışmalarımıza yansıtarak vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tutuyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizle sık sık bir araya geliyor; ilçemiz ve mahallelerimiz hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. İhtiyaçları beraber belirliyor, çözümü noktasında istişarelerde bulunuyoruz. İlkadım'da ortak akılla hareket ederek, herkesin kendisini ifade edebildiği, ulaşılabilir ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz. Vatandaş buluşmalarımıza, ilçemizin farklı mahallelerinde ve lokasyonlarda devam ederek, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinleyecek; çözüm odaklı çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.