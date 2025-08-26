Duran mesajında, tarihin akışını değiştiren ve Anadolu’yu ebedî yurt kılan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "Büyük komutan Sultan Alparslan’ı, kahraman ordusunu ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Malazgirt Zaferi’nin yalnızca görkemli bir askeri başarı değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun da mirası olduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Bu aziz emaneti yarınlara taşımak, en büyük sorumluluğumuzdur. Malazgirt ruhu, terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir. Terörsüz Türkiye hedefi, bu topraklarda kök salan kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Terörsüz Türkiye, çocuklarımız için güven dolu yarınların adıdır."



Duran, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Omuz omuza, gönül gönüle, kardeşçe, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsızlık tutkumuzun ve kardeşlik bağlarımızın nesiller boyu yaşatılması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin her alanda daha da ilerlemesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."