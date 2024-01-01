İlave gümrük vergisinde üst sınır nihai ürünlerde yüzde 30, bir çok ürün grubunda ise yüzde 20-25 olarak uygulanıyor.

25-Mermer (5-25), 28- kimyasal bileşikler ( 5), 29-organik kimyasal ürünler (5-15), 30-eczacılık ürünleri (8-20), 33-uçucu yağlar (17-25), 34-sabun vs kimyasallar (13.9-25), 35-nişasta esaslı yapıştırıcılar (8.2-25), 36-patlayıcı maddeler ( 25), 37-fotoğrafçılıkta kullanılan eşya (10), 39-plastik ve mamulleri(8.2-25), 40-kauçuk(5-10), 41-ham deri(15-25), 42-deri eşya(24.5-30), 43-kürk(30), 44-ağaç ahşap ürünleri(10-20), 48-kağıt ve karton(5-15), 51-yapağı ve yün(8-27), 52-pamuk (10-13), 53-dokumaya elverişli lif(12), 54-filament(2.5-10), 55-devamlı lif(13), 56-dokunmamış mensucat(8-27), 57-halı(20-30), 58-özel dokuma mensucat(10-30), 59-dokumaya elverişli mensucat(14), 60-örme eşya(2.3-8), 61-örme aksesuar (2.3-12), 62-örülmemiş aksesuar (3-9), 63-hasır eşya takımı(20-29), 64-ayakkabı (10-30), 65-başlık(10-20), 66-şemsiye (8-25), 67-kuş tüyü eşya(20-25), 68-taş alçı(2-25), 69-seramik (2-25), 70-cam eşya(5-10), 71-kıymetli taş(5-30), 72-demir çelik (12-25), 73-demir çelik eşya(5-25), 74-bakır (5-10), 76-alüminyum(5-25), 82-adi metal mutfak eşyası(8.3-25), 83-adi metal çeşitli eşya(15-20), 84-kazan-makine(4.1-20), 85-elektrikli makine(4.1-30), 87-motorlu kara taşıtları (7-21), 90-optik aletler(4.7-25), 91-saat(8.2-10), 92-müzik aletleri(8.2-10), 94-mobilya (11.3-30), 95-oyuncak (7.5-25), 96-çeşitli mamul (6.5-25)