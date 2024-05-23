Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma vizyonu çerçevesinde düzenlenen konferansta, 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Dank! Mobilya Kurucusu Yağmur Sencer, MAİS A.Ş Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, 5 Fil Kurucusu Yonca Özkan, Nivogo Kurucusu ve CEO’su Arnas Akbaş, Yazar-Girişimci Olgar Ataseven, Plakhane Kurucusu ve Müzisyen Deniz Bayrak, Yazar-Sanatçı Mansur Tansu, Over Game Kurucusu ve CEO’su Can Aral konuşma yaptı.

Nesnelerin ikinci şansı SCOT Türkiye Konferansı’nda konuşuldu

SCOT Türkiye Konferansı’nda açılış konuşmasını yapan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “Bu konferans sadece otomotiv için değil sürdürülebilirlik kavramı olan ikinci el değerinin bulunduğu tüm sektörler için düzenlendi. 2plan Terminal binası da ikinci şans verilmiş bir yapı. Eskiden insanlar bu kadar büyük bir yapının içinin neden boş olduğu merak ederdi. Biz buraya ikinci bir şans vererek 50 bin m2’lik alanı değerlendirmemiz sonucu ikinci el otomotiv pazarının referans noktası 2plan’ın Terminal konseptini gerçekleştirdik” dedi.

2plan’ın sıfır araç satın alma deneyiminin ikinci el otomobil satın alma deneyimi ile eşdeğer olduğunu söyleyen Ülgür, “2plan şeffaf süreçlerle bu bilinçteki müşterilerin ilk adresi olmayı hedefliyor” diye belirtti.

“Bir ürünün olmazsa olmaz faktörü ikinci el değeridir”

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş konferansta yaptığı konuşmada, ikinci el kavramının otomotivde veya araçta kendini bulduğunu belirterek “İkinci el denince aklımıza hemen otomotiv gelir. Ancak ikinci el konusunu bir ürünün ekonomik hayat döngüsünde; markanın değerinin oluşmasındaki en önemli faktör olarak görüyorum. Bir ürünün olmazsa olmaz faktörü ikinci el değeridir. Markanızı değerli kılmak istiyorsanız, ikinci el değeri yaratmak zorundasınız” dedi.

Otomotiv sektörünün standart, sabit, alım ve satımdan oluşan sürdürülebilir bir sistem olduğunun da altını çizen Çağdaş şunları söyledi:

“Sistem olmadan marka yönetimi de olamaz. İkinci el değeri müşterinin gözünde artarsa kalite, güven, imaj; her şey artar. Müşteri algısında yaratacağınız bu değer otomatik olarak güven ve marka bağlılığını beraberinde getirir. Bugün otomotiv dünyasındaki ikinci el pazarına yönelik çok başarılı siteler, şirketler, platformlar var. Doğru alım ve satım fiyatını verebilecek olanlar, markanın kalite algısını doğru yansıtabildikleri sürece istikrarı sağlayabilenler büyüyecektir.” diye sözlerine ekledi.