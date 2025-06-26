Açıklamaya göre, söz konusu düzenlemelerle piyasalarda adil, rekabetçi ve istikrarlı bir yapının korunmasının hedeflendiği vurgulandı. Bu kapsamda ikinci el ticareti yapanlar, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi tamamlamadan satışa sunamayacak. Ayrıca, ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanması da yasak olmaya devam edecek.

Ticaret Bakanlığı, uygulamaların yürürlükte olduğu süre zarfında denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, 6 ay-6 bin km kuralını ihlal eden yetkili bayiler ve galerilere yaklaşık 53 milyon TL, ilan kısıtlamasına uymayan kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını aktardı.

Yetki belgesi olmayanlar da denetim kapsamında

Yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca yetki belgesi sahipleri değil, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kısıtlamalara tabi olacak. Ayrıca noterliklerin bu tür satışları engellemeye yönelik uygulamalarına devam edeceği, denetimlerin sıkı şekilde süreceği bildirildi.

Bakanlık, açıklamasında ayrıca, otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, tüketicileri korumak ve haksız kazançların önüne geçmek amacıyla mevcut düzenlemelerin titizlikle sürdürüleceğini, gerektiğinde yeni tedbirlerin de gündeme alınabileceğini belirtti.