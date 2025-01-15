İkinci el araç galerisi işletmecisi Kalender Yaşasın, pandemiden bu yana sektörde istikrarsız bir dönem yaşandığını belirtti. Yaşasın, “Eskiden araç alım-satımında daha düzenli bir ticaret döngüsü vardı. Ancak son yıllarda hem satışlar hem de kâr marjı ciddi şekilde düştü. 2025 yılından ümitliyiz, ama şu an işler hiç iyi değil” dedi.

“Talep Az, Ama Fiyatlar Yükseliyor”

Galerici Kalender Yaşasın, piyasanın içinde bulunduğu çelişkili durumu şu sözlerle anlattı:

“Talep olmamasına rağmen fiyatlar yükseliyor. Normal şartlarda bir ürüne talep olmadığında fiyatların düşmesi gerekir. Ancak burada tam tersi bir durum var. Geçen yıla kıyasla satış adetimiz ve kâr marjımız düştü. Piyasa çok istikrarsız. Bazen bir günde 2-3 araç satıyoruz, bazen bir hafta boyunca hiç satış yapamıyoruz. Böyle bir ortamda önümüzü görmek çok zor. İşlerimizi planlayamıyoruz.”

Pandemi Sonrası Sürekli Düşüş

Pandeminin etkilerinin hissedilmeye başladığı 2020 yılından bu yana ikinci el araç piyasasında ciddi bir gerileme olduğunu vurgulayan Yaşasın, sektörün durumu hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Eskiden 20 araçla çalışan bir esnaf artık 15 araçla çalışıyor. Araç sayısındaki azalma, kârın da düştüğünü gösteriyor. Ayrıca, galerilerde çalışan personel sayısında da ciddi azalma var. Önceden bir galeride 2-3 kişi çalışırken, şimdi çoğu esnaf kendi işini kendi yapıyor. İstihdam sağlayamıyoruz çünkü ayakta durmakta zorlanıyoruz.”

Esnafın Beklentisi: 2025 Daha İyi Olur Mu?

Galericiler, 2025 yılının sektöre bir nefes aldırmasını umut ederken, piyasanın geleceği belirsizliğini koruyor. Yaşasın, “Eskiden ticaret daha iyi ilerliyordu, alıyor, satıyor ve yatırım yapabiliyorduk. Şimdi ise bırakın büyümeyi, elimizde olanı koruyabilmek için mücadele ediyoruz” diyerek sektörün zor durumunu dile getirdi.

Sektörün Durumu ve Çözüm Arayışları

Talep ve fiyat dengesi: Fiyatların, talep azalmasına rağmen yükselmesi dikkat çekiyor.

Fiyatların, talep azalmasına rağmen yükselmesi dikkat çekiyor. Araç ve personel sayısındaki düşüş: Galerilerdeki araç ve çalışan sayısı belirgin şekilde azaldı.

Galerilerdeki araç ve çalışan sayısı belirgin şekilde azaldı. İstikrarsız satış grafiği: Satış adetlerinde düzenli bir seyir yok, esnaf önünü göremiyor.

Satış adetlerinde düzenli bir seyir yok, esnaf önünü göremiyor. Beklentiler: 2025 yılına dair umutlar var, ancak sektör toparlanmak için destek bekliyor.

İkinci el araç piyasasında yaşanan bu çelişkili durumun nasıl çözüleceği ve piyasanın yeniden canlanıp canlanamayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.