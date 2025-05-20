Sitede 6 yıldır galericilik yapan Mert Kılıçalan, piyasanın mevcut durumu ve site yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Galericiler Sitesi’nin oturmuş bir esnaflık kültürüne sahip olduğunu belirten Kılıçalan, “Burası yaklaşık 30 yıllık bir site. 100’e yakın dükkân bulunuyor ve çoğunluğu uzun yıllardır bu işi yapan deneyimli galericilerden oluşuyor. Vatandaşlar burada 150 bin TL’lik klasik bir modelden, 10 milyon TL’ye kadar çıkan lüks otomobillere kadar geniş bir yelpazede araç bulabiliyor. Hatta bazı bayilerde bulunmayan özel versiyonlar bile burada yer alıyor,” dedi.

Sıfır Araçlara İlgi Azalıyor, İkinci El Yeniden Yükselişte

Son dönemde sıfır araçlara yönelik talebin azaldığına dikkat çeken Kılıçalan, ikinci el piyasasında gözle görülür bir toparlanma yaşandığını ifade etti. “Geçen yılın sonlarına doğru sıfır araçlarda yoğun kampanyalar yapıldı ve büyük bir ilgi oluştu. Ancak şu anda piyasa dengeleniyor. İkinci ele olan talep tekrar artıyor. Elbette eski yoğunluk henüz yakalanmadı fakat artık durgunluk dönemini geride bırakıyoruz. Bana göre ikinci el piyasası günden güne hareketleniyor,” şeklinde konuştu.

Orta gelir grubundaki vatandaşların da araç sahibi olabileceğini vurgulayan Kılıçalan, “Bugün ilk kez araba almak isteyen bir kişi, 400-500 bin TL bandında gayet kullanışlı ve düzgün bir araç bulabilir. Her keseye uygun alternatifler mevcut,” diyerek, İzmit Galericiler Sitesi’nin sunduğu fırsatlara dikkat çekti.