Günlük 600 bin varil taşıma kapasitesine sahip hattın, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden devreye alınması için geri sayım sürüyor.

Iraklı yetkililer, hattın yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte ihracatta önemli bir rahatlama sağlanacağını vurgularken, söz konusu güzergâhın ülkenin petrol sevkiyatında kritik bir alternatif oluşturduğuna dikkat çekiyor. Hattın tam kapasiteyle çalışması, hem arz güvenliği hem de bölgesel enerji dengeleri açısından belirleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Irak, ihracat altyapısını güçlendirmeye yönelik yeni projelere de hız vermiş durumda. Bu kapsamda hayata geçirilen Basra-Hadise boru hattının yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda olacağı ve günlük 2,5 milyon varil kapasiteye ulaşmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Projenin ilk aşaması için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor.

Yeni hatla birlikte Irak petrolünün Türkiye’nin yanı sıra Ürdün ve Suriye üzerinden de dünya pazarlarına ulaştırılması planlanıyor. Uzmanlar, çoklu ihracat güzergâhlarının devreye alınmasının, ülkenin enerji gelirlerinde istikrarı artıracağını ve jeopolitik risklere karşı daha esnek bir yapı sağlayacağını belirtiyor.