ACI “Havalimanı Müşteri Deneyimi (CX) Akreditasyonu Programı”nda Avrupa’da bir ilki başararak en yüksek seviye olan “Seviye 5”e yükselen İGA, havacılıkta küresel ölçekte sürdürülebilir eğitim ve deneyim paylaşımını sağlayan İGA Akademi ile de ‘özel ödül’e layık görüldü. İGA’ya ödülü Eylül ayında Çin’in Guangzhou şehrinde düzenlenen Airport Experience Summit (Havalimanı Deneyim Zirvesi) takdim edildi.

Kâr amacı gütmeyen Uluslararası Havalimanları Konseyi, (Airports Council International – ACI), havacılık sektöründe mükemmelliği teşvik etmek, iş birliklerini artırmak, havalimanlarının standartlarını geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. 1991 yılında kurulan ACI, havalimanlarının sürdürülebilirliği, güvenliği, etkinliği ve yenilikçiliğini için çalışan saygın ve bağımsız bir kurumdur.

Avrupa’nın En İyisi: İGA İstanbul Havalimanı

İGA İstanbul Havalimanı, ACI tarafından verilen 2024 Airport Service Quality (ASQ) Ödülleri kapsamında, Avrupa’da 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren “En İyi Havalimanı” seçildi. Yolcuların geri bildirimleriyle belirlenen bu ödül, İstanbul Havalimanı’nın müşteri memnuniyetinde sunduğu yüksek standartları ve ekiplerinin özverili çalışmalarının uluslararası platformda onaylanması anlamına geliyor.

İGA Akademi, ACI’den Global Eğitimlerde Özel Ödül Aldı

İGA bir ödüle de İGA Akademi’nin faaliyetleri aracılığıyla layık görüldü. İGA Akademi’nin global eğitim programları, yüksek uluslararası katılım oranı ve memnuniyeti ölçen Net Promoter Score (NPS) performansındaki başarısı nedeniyle Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından özel ödüle layık görüldü.

İGA Akademi’ye ödülü, ACI Dünya Genel Müdürü (DG) Justin Erbacci ve Dimitri Coll tarafından Eylül ayında Çin’in Guangzhou şehrinde Airport Experience Summit kapsamında düzenlenen “Global Training Partners Recognition Ceremony”de takdim edildi. İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel ölçekte eğitim ve deneyim mimarlığında oynadığı öncü rolü bir kez daha ortaya koyan Ödül, dünyada sadece dört havalimanı akademisine verildi.

İGA Akademi kapsamında çalışanlar için düzenlenen 20 bin 494 eğitim için memnuniyet oranı yüzde 95’in üzerinde gerçekleşmişti.

İGA, 2026’da ACI “Havalimanı Deneyimi Zirvesi”ne Ev Sahipliği Yapacak İGA İstanbul Havalimanı, 31 Ağustos – 4 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan ACI Airport Experience Summit’e (Havalimanı Deneyimi Zirvesi) ev sahipliği yapacak. Müşteri ve çalışan deneyimine odaklanan bu global etkinlik, sektör liderleri ve uzmanları bir araya getirerek yenilikçi stratejiler ve uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyacak. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen liderliğinde düzenlenecek Zirve’de, Türk misafirperverliği temelinde geliştirilen hizmet anlayışı ve deneyim odaklı yaklaşımlar uluslararası platformda sergilenecek.

İstanbul: Çin’den Dünyaya Açılan Yeni Nesil Aktarma Merkezi Küresel aktarma merkezi özelliğiyle ‘Dünyayı Türkiye’ye Bağlayan’ İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen liderliğindeki heyet, Çin’in sivil ve resmî havacılık otoriteleriyle de görüştü. İki ülke arasındaki uçuşları ve bunların kapasitelerini artırarak ticaret ve turizm odaklı havacılık faaliyetlerini güçlendirmek için yürütülen görüşmeler, Beijing (Pekin) ve Guangzhou hattında gerçekleşti.

İGA İstanbul Havalimanı’nın Çin ile ilişki geliştirme adımları kuruluşundan beri devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılında “Çin Dostu Havalimanı” belgesi almaya hak kazanan İGA, Çinli misafirlerin kültürel hassasiyetlerine uygun biçimde davranıyor. İstanbul Havalimanı’ndaki Çince konuşan danışmanlar, seyahat deneyiminin en konforlu hâliyle deneyimlenmesi için çalışıyor.

Çin için stratejik, ekonomik ve operasyonel anlamda değerli bir ortak olan İGA İstanbul Havalimanı, Çin’den Avrupa’ya, Afrika’ya ve Orta Doğu’ya yapılan seyahatlerde uçuş süresini kısaltan, maliyet avantajı sağlayan ve yüksek hizmet kalitesi sunan bir alternatiftir.