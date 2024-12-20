Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, kış hazırlıklarına ilişkin aldığı önlemleri aktardı. “Her türlü zorlu hava şartlarına hazırız” diyen İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, karla mücadeleden sorumlu Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü personelinin her yıl 7 bin saatlik “zorlu iklim koşullarıyla mücadele” eğitimi aldığının altını çizerek, kar ve buzla mücadelede kullanılacak araçlara ilişkin detayları paylaştı. Büyükkaytan, Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğünde görevli 404 personelin, bu yıl sayıları 179’a ulaşan araçla birlikte anında müdahaleye hazır olduğunu vurguladı, araç filosunun bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapıldığının altını çizdi.

Eurocontrol’ün 2-8 Aralık tarihleri arasındaki verilerine göre; günde 1352 uçuşa ev sahipliği yapan ve Avrupa’daki en yoğun Havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı’nın Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, şu ifadelerde bulundu: “Avrupa’nın en fazla uçuşa ev sahipliği yapan, en yoğun havalimanlarından İGA İstanbul Havalimanı olarak, önceliğimiz her zaman güvenlik. Bunun için diğer tüm önlemler gibi iklim koşullarının getirdiği zorunlu durumlara, yoğun kar ve buz gibi zorlu hava şartlarına karşı tedbirlerimizi alıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uzman personelimiz her yıl tekrar eden eğitimlerle anında müdahale konusunda güncel bilgilere sahip. Ayrıca kar ve buzla mücadele için sahip olduğumuz araç filomuzun bakımları konusuna hassasiyetle yaklaşıyor, bu yıl olduğu gibi gerektiğinde yeni araçları da bünyemize katıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ve konforla ulaştırmak bizim için çok önemli.”

“Havalimanı çevresindeki dört meteoroloji istasyonundan anlık veri toplanıyor”

Operasyonel süreçlerin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için havalimanı çevresinde kurulan dört meteoroloji istasyonunun aktif olarak anlık veri topladığını söyleyen Büyükkaytan sözlerine şöyle devam etti:

“İGA İstanbul Havalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonu sayesinde, Havalimanımızın operasyonel süreçlerine dair doğru, güncel ve anlık meteorolojik bilgileri topluyor, böylece uçuş güvenliğini artırıyoruz. Bu altyapı, özellikle kış aylarında zorlu hava şartlarında faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesine büyük katkı sunuyor. İGA İstanbul Havalimanı, teknolojik altyapısını ve ekipmanlarını sürekli yenileyerek tüm koşullara karşı hazırlıklarını güncel tutuyor.”

İGA İstanbul Havalimanı’nın kar ve buz ile mücadele kapsamındaki hazırlıkları şöyle:

Kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1.750 ton sıvı (potasyum asetat); 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı.

Kar ve buzla mücadele amacıyla, hareket sahası yedi sektöre bölünerek her sektöre bir ‘karla mücadele filosu’ yerleştirildi. Yedi filo, birbiriyle eş zamanlı ve kesişim noktalarında komşu filolarla bağlantılı olarak çalışmak üzere görevlendirildi.

Pist, Taksiyolu, Apron Asfalt Kaplı Apron Alanları, Beton Kaplı Apron Alanları, Apron Servis Yolları ve Çevre Yolu olmak üzere toplam 12 milyon m 2 ’den daha geniş bir bölge, ‘karla mücadele alanları’ olarak belirlendi ve buna uygun planlamalar yapıldı.

’den daha geniş bir bölge, ‘karla mücadele alanları’ olarak belirlendi ve buna uygun planlamalar yapıldı. Toplamda, 404 kişilik Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü personeli ve 179 araç, anında müdahale için bekliyor. Araçların bakımları tam zamanlı olarak yapılıyor.

Kış şartlarıyla mücadele için İGA İstanbul Havalimanı bünyesindeki araçlar şunlar:

1 Mobil Komuta Merkezi, 5 Kar Bıçaklı Pick-Up, 34 Çekilebilir Tip Karla Mücadele Aracı, 15 Kompakt Tip Karla Mücadele Aracı, 4 Kar Rotatifi, 10 Kar Bıçaklı Kamyon, 1 Pist Frenleme Ölçüm Aracı, 5 Pist Frenleme Ölçüm Cihazı, 24 Follow Me, 4 Kar Paletli Operasyon Aracı, 4 Katı De-Icing Serpme Aracı, 1 Yakıt Tankeri, 5 Damperli Kamyon, 4 De-Icing Kamyonu (Pist), 6 De-Icing Kamyonu (Apron/Taksiyolu), 1 De-Icing Tankeri, 6 Lastikli Yükleyici, 18 Mini Kompakt Kar Küreme ve De-Icing Püskürtme Aracı, 1 Teleskopik Yükleyici, 22 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 130 HP, 8 Çok Fonksiyonlu Kar Traktörü 260 HP.