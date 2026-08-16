Henüz yürürlüğe giren bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmazken, sosyal medyada paylaşılan emeklilik tabloları ise vatandaşların kafasını karıştırıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenlemenin ardından kapsam dışında kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

Meclis gündeminde teklifler bulunuyor

Kademeli emeklilik konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşınmış durumda. Konuyla ilgili çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri Meclis gündeminde yer alıyor. Ancak bu tekliflerin yasalaşması için ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve Genel Kurul sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle Meclis'e sunulan teklifler, tek başına yeni bir emeklilik hakkı doğurmuyor. Kademeli emeklilik konusunda uygulanacak şartların kesinleşmesi için yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerekiyor.

2000-2008 arası sigortalılar mevcut şartlara tabi

Yeni bir yasa çıkmadığı sürece 2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar mevcut sosyal güvenlik mevzuatındaki şartlara göre emekli olacak.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/a kapsamında sigortalı olanlar için genel olarak 7000 prim günü ve yaş şartı uygulanıyor. Bu kapsamda kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunuyor.

Mevcut sistemde ayrıca 25 yıllık sigortalılık süresi, en az 4500 prim günü ve yaş şartlarının birlikte karşılanmasıyla emeklilik imkanı sağlayan alternatif koşullar da bulunuyor.

Sosyal medyadaki tablolara dikkat

Kademeli emeklilik beklentisi nedeniyle sosyal medyada farklı yaş ve prim tabloları paylaşılmaya devam ediyor. Ancak resmi bir kanun yürürlüğe girmeden bu tabloların kesin emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Olası bir düzenlemede hangi tarihler arasında sigorta girişi bulunanların kapsama alınacağı, yaş ve prim şartlarının nasıl uygulanacağı kanunla belirlenecek.

Şu an için kademeli emeklilik konusunda kesinleşmiş yeni bir yasa bulunmuyor. EYT dışında kalan milyonlarca çalışan ise Meclis'teki gelişmeleri ve hükümetten gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor.