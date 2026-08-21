İGA İstanbul Havalimanı, havacılıktaki yükselişini uluslararası medya kuruluşlarında gündeme taşıdı. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, CNBC World’de yayınlanan "Market Alert" ve Bloomberg UK’de yayınlanan "The Pulse" programına canlı bağlandı. Bilgen, yayında İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumuna yükselmesinin arkasındaki faktörleri ele aldı.

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesine taşındı

Bilgen, konuk olduğu programda, İGA İstanbul Havalimanının Temmuz ayında ulaştığı 8,15 milyon yolcu sayısıyla dünyanın en yoğun havalimanlarından Londra Heathrow Havalimanı’nı geride bıraktığını aktardı. Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısının birçok faktörün birleşiminden kaynaklandığının altını çizdi. Bilgen, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere rağmen İstanbul’un Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer almasının sağladığı coğrafi avantajın, İGA’nın sunduğu yeterli kapasite, büyüme esnekliği ve dünya standartlarında hizmet kalitesiyle bir araya gelerek İstanbul Havalimanı’nı Avrupa’nın zirvesine taşıdığını da ifade etti. Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın 20 yılı aşkın süredir "Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı" unvanını elinde tuttuğunu hatırlatan Bilgen, Heathrow’un önüne geçmelerindeki nedenlerden birinin de dış faktörler nedeniyle kaybedilen trafiği Asya, Amerika ve Afrika gibi güçlü büyüme gösteren diğer rotalardan telafi edebilme becerisi olduğunu vurguladı.

Havacılık sektöründe pay artırmaya dayanan strateji vurgusu

Bilgen, İGA’nın 340’tan fazla destinasyona uzanan ağı sayesinde dünyada ‘hava bağlantısallığında’ lider konumda olduğunu hatırlatarak, bu başarının ‘operasyonel verimlilik’ ile birleşmesinin birçok hava yolunu İstanbul’dan uçuş başlatmaya yönlendirdiğini sözlerine ekledi. İGA’nın en kapsamlı büyümeyi, İstanbul’un tarihi olarak daha az güçlü olduğu rotalarda gerçekleştirdiğini belirten Selahattin Bilgen, Çin hatlarında yüzde 50’nin üzerinde, Kuzey Amerika hatlarında ise iki haneli büyüme kaydedildiğini ifade etti. Havacılık talebi, ekonomik büyüme ve bağlantısallık arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çeken Bilgen, çatışmaların sona ermesinin havacılık sektörüne olumlu yansıyacağını, ancak İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel havacılık sektöründe pay artırmaya dayanan stratejisinin konjonktürel şartların ötesinde hazırlandığını vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki süreçte doğru zamanda doğru kapasiteyi devreye almanın yanı sıra kapasiteyi artırma esnekliğine sahip olmanın önemli olduğunu vurguladı.

İGA İstanbul Havalimanı iki yıldır Avrupa’da bir numara

Dubai ve Abu Dabi gibi güçlü rakiplerden gelen ticari baskıya ilişkin soruya yanıt veren Selahattin Bilgen; havalimanı ücretleri açısından benzerlerine kıyasla en ekonomik şartları sunan İGA İstanbul Havalimanı’nın zamanında kalkış performansı, uçak dönüş süreleri, bagaj teslim ve bagaj kaybı oranları gibi hava yolu şirketlerinin kârlılığını doğrudan etkileyen kriterlerde de iki yıldır Avrupa’da bir numara olduğunu belirtti. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, toplam trafiklerinin yaklaşık yüzde 45’ini aktarma (transfer) yolcularının oluşturduğunu ve Havalimanı’nın ‘stopover’ konaklama hizmetlerinin transfer yolculara şehri görme fırsatı sunarak büyümeye katkı sağladığını belirtti. Kısa transfer süresi olan yolcular için ise Havalimanı içinde müze, sergi ve Türk misafirperverliği programlarıyla bir "ülke deneyimi" sunulduğunu söyledi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından açıklanan verilere göre; bu performansıyla "Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı" olan İGA İstanbul Havalimanı’nın Heathrow’un 20 yıldır sürdürdüğü liderliği devralması, uluslararası medyada da geniş yankı buldu.