Uygulama kapsamında, borçların mükellefin mali durumu ve başvurusunun değerlendirilmesine bağlı olarak 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesi mümkün olabiliyor. Ancak 72 aylık sürenin tüm borçlular için otomatik olarak uygulanmadığı, her başvurunun kendi koşulları içerisinde değerlendirildiği belirtiliyor.

Vergi ve SGK borçları kapsamda

Düzenlemeden gelir vergisi ve katma değer vergisi gibi vergi borçlarının yanı sıra SGK prim borcu bulunan mükellefler de yararlanabiliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflerin durumlarının ayrı ayrı değerlendirildiğini belirterek, başvurunun koşullarına göre 12, 36, 48 veya 72 aya kadar ödeme planı oluşturulabileceğini ifade etti.

Tecil faizi yüzde 29'a indirildi

Yapılandırmanın dikkat çeken unsurlarından biri de tecil faizindeki indirim oldu. Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a çekildi.

Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartının kaldırılması, borçlu mükelleflerin üzerindeki finansman ve teminat yükünü azaltan önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Vergi borçları için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden, Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla veya doğrudan vergi dairelerine gidilerek yapılabiliyor.

SGK prim borçları için ise ilgili SGK il müdürlüklerine başvurularak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulabiliyor.

SGK prim borçlarında ilk taksidin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemesi eylül ayında gerçekleştirilecek.

Taksitlerin aksatılmaması gerekiyor

Yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin ödeme planına dikkat etmesi önem taşıyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksidin ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilmesi söz konusu olabiliyor.

Kamuya borcu bulunan mükelleflerin, başvuru süresinin sona ereceği 31 Ağustos 2026 tarihini kaçırmamaları ve kendi borç türleri açısından gerekli şartları ilgili kurumlar üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.