22 yılı aşkın deneyimiyle gıda takviyesi sektöründe faaliyet gösteren Orzax, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Halka arzın ardından ilk kez finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 4.525.914.424 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin brüt kârı 2.963.470.934 milyar TL, FAVÖK’ü 1.368.699.000 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 30 seviyesinde kaydedildi. Orzax, 2026 yılının ilk yarısını 306 milyon TL net kârla tamamladı.

Güçlü pazar konumunu yatırımlarla destekliyor

Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin eczaneye ulaşan dağıtım ağı ve eczaneye ulaşan Orzax, mevcut pazar gücünü yeni kapasite ve uluslararası büyüme yatırımlarıyla destekliyor. Üretim kapasitesini 36 milyon kutu artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren şirket, ihracatın toplam gelirler içerisindeki payını 5 yıl içerisinde yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyor.

Orzax’ın uluslararası büyüme hedeflerini, küresel gıda takviyesi pazarındaki büyüme potansiyeli de destekliyor. Grand View Research verilerine göre, 2025 yılında 209,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel besin takviyeleri pazarının, 2026-2033 döneminde yıllık bileşik yüzde 9,5 büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Bu büyüme potansiyeli doğrultusunda Orzax, küresel pazarlardaki varlığını güçlendirecek yatırımlarını da hızlandırıyor. Şirket, bugüne kadarki en büyük yurt dışı yatırımı olan 35 milyon Avroluk Kazakistan fabrikasının temelini Temmuz ayında attı. Yatırımın 25 milyon Avroluk bölümü EBRD finansmanıyla gerçekleştiriliyor. Şirket ayrıca Hindistan’ın Delhi eyaletinde kurduğu ORZAX LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED unvanlı bağlı ortaklığın kuruluş sürecini tamamlayarak Hindistan pazarında doğrudan faaliyet göstermek üzere önemli bir adım attı. Aynı zamanda Özbekistan’da da bağlı ortaklık kuruluşunu tamamladı.

Yunus Emre Alimoğlu: “Küresel büyüme hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, şirketin 2026 yılının ilk yarısına ilişkin performansını şöyle değerlendirdi:

“2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz 306 milyon TL net kar ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yakaladığımız yüzde 52'lik net kar artışı, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve güçlü operasyonel yapımızın bir göstergesi oldu. Yıllık bazda hasılatımızı yüzde 36, esas faaliyet karımızı ise yüzde 24 artırarak temel iş kollarımızda güçlü ve kararlı adımlarla ilerlemeyi sürdürdük.”

Alimoğlu: “Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda, 2023–2027 döneminde yıllık bileşik yüzde 25 büyüme ve 2029 yılına kadar satışlarımızı 3 katına çıkararak 22 milyar TL ciroya ulaşma hedefimizle emin adımlarla ilerliyoruz. ABD, İngiltere, Almanya, Polonya ve Kazakistan gibi stratejik pazarlardaki varlığımızı güçlendirirken, Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemle yeni büyüme motorlarımızı da devreye alıyoruz. Türkiye'de izole edilen bakterilerden yerli probiyotik ham madde ve bitmiş ürün üretimi gerçekleştirerek hem ithalat bağımlılığını azaltmayı hem de global ölçekteki 70+ milyar dolarlık dev pazardan pay almayı amaçlıyoruz. Yatırımcılarımızın ve paydaşlarımızın desteğiyle, hem yurt içinde hem de küresel arenada değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.