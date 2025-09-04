Kadroya dahil edilmeyen isimler arasında Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder yer alıyor.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson

Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene

Sarı-lacivertli ekip, bu kadroyla Avrupa arenasında iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki ilk maçının tarihleri ve rakipleri önümüzdeki günlerde netleşecek.