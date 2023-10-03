Araç sürücülerine ceza yağdı: 418 bin 60 TL Araç sürücülerine ceza yağdı: 418 bin 60 TL

 Yerlikaya, BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul , Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubunun da yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye’de başlatılan “Kahramanlar” operasyonları çerçevesinde; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın’da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ’nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul , Bursa, Batman , Denizli , Adana, Kayseri, Antalya, Konya , Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı” bilgilerini verdi.
Yerlikaya şöyle devam etti:
"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki: Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.
Şu an Türkiye genelinde kırsal alanda 03 Ekim 2023 saat 08.30 itibariyle; terörle mücadele çerçevesinde, 8 orta çaplı, 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyon yapılmaktadır. Bu operasyonlara; JÖH, J.Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 960 tim ve toplam 13 bin 440 kahraman vatan evladı katılmaktadır
Operasyonlara katılan MİT, Emniyet ve Jandarmamızın her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."