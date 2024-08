İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve parti genel merkezinde başlatılan “İnsan Hakları Eğitimi” Programına konuştu. Yasa dışı göçle mücadele konusuna değinen Bakan Yerlikaya, Türkiye’de 4 milyondan fazla düzenli göçmenin yaşadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada 300 milyon göçmen var. Zorla yerinden edilenler ise bu sayı içerisinde 123 milyon. Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin düzenli göçmen var. Yasal kalış hakkı olan toplam 3 milyon 103 bin, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı ise bir milyon 109 bin. İkameti olan Suriyeli sayısı da 224 bin. Göç İdaresi Başkanlığımız, her hafta bu rakamları açık kaynaklara veriyor. Türkiye’de bu verilerin üzerinde düzensiz göçmen olduğunu söylemek tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.”

“3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük”

Yabancıların beyan ettikleri adreslerin titizlikle denetlendiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, “Yabancıların tamamının adres beyanlarında oturup oturmadıklarını araştırdık. Tamamını büyük bir titizlikle yaptık. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük. Onlara 90 gün süre verdik. Türkçe, Arapça ve İngilizce uyarılar gönderdik. 90 günden sonra 2 ay daha süre veriyoruz fakat bu kez verdiğimiz tüm hizmetleri askıya alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bize doğru gelme potansiyeli olan 4 milyonun üzerindeki insan durduruldu”

Göçü kaynağında çözme yöntemleri sayesinde 4 milyon göçmenin durdurulduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göçü kaynağında çözmek istiyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki 3 harekatın bir sebebi de bu. Artık oradan göç almıyoruz. Orada onlara güvenli bir bölge oluşturduk. O bölgede bize doğru gelme potansiyeli olan 4 milyonun üzerindeki insan durduruldu. Hayatlarını orada sürdürüyorlar. 2016’dan bugüne kadar da 678 bin kişi o bölgeye gönüllü, güvenli, onurlu dönüş yaptı. Düzensiz göçle ilgili sınırlardaki duvarlar ve yanındaki etkin güvenlik sistemleri sayesinde bu kabine dönemi itibarıyla 202 bin 705 kişinin sınırlarımızdan girişi engellendi. 4 Haziran 2023 ila 4 Haziran 2024 tarihleri arasında 163 bin 745 düzensiz göçmeni sınır dışı ettik” dedi.

“Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin tutuklanmamış olanlarını dahi gözümüzün önünden ayırmıyoruz”

Göçmen Kaçakçısı organizatörlerine göz açtırmadıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Odaklandığımız en büyük konulardan biri de göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Henüz tutuklanmamış olanlarını dahi gözümüzün önünden ayırmıyoruz. Bırakmamak gibi bir niyetleri varsa onlara meydan okuyoruz, sizi tutuklanan arkadaşlarınızın yanına göndereceğiz diyoruz” diye konuştu.

“Sınır dışı edilme kararı bulunan yabancıların tamamını idari gözetim altına almıyoruz”

Hakkında sınır dışı kararı verilmiş her yabancının geri gönderme merkezlerine alınmadığını belirten Bakan Yerlikaya, “Sınır dışı süreçleri çerçevesinde hakkında sınır dışı edilme kararı bulunan yabancıların tamamını idari gözetim altına almıyoruz, geri gönderme merkezine göndermiyoruz. Kamu düzeni güvenliği açısından sakıncası bulunmayan, yasal hakkı sona eren kişileri 15-30 gün içerisinde gitmesi için uyarıda bulunuyoruz, aksi halde düzensiz göçmen statüsüne düşeceğini bildiriyoruz” dedi.

“25 şehrimizde 32 Geri Gönderme Merkezimiz var”

Avrupa’daki tüm şehirlerinin toplamından daha fazla geri gönderme merkezi kapasitesine sahip olduklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, “Göndereceğimiz kişi, gittiği ülkede herhangi bir sebepten dolayı zulüm görecekse, onu oraya göndermiyoruz. Bu insan hakları ile ilgili bir uygulamamız. 25 şehrimizde 32 Geri Gönderme Merkezimiz var. 18 bin 870 kişilik kapasitemiz var. Bu sayı, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin kapasitesinin üzerinde. Burada umuma açık olan yerlerin tamamında en az 60 günlük geriye dönük kayıtların da incelenebileceği kamera sistemleri var” ifadelerine yer verdi.

Yabancı öğrenciler artık Göç İdaresi’nde ikamet izni almak durumunda kalmayacak

YÖK ile imzalanan protokol çerçevesinde, yabancı öğrencilerin artık göç idarelerinden ikamet izni alma durumda kalmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, “Yükseköğretim Kurumları (YÖK) Kasım’da imzaladığımız protokol çerçevesinde 6 ayda 93 bin 482 yabancı üniversite öğrenci, ikamet izinlerini Göç İdaresi’nin önüne gelip sıraya gelmeden, beklemeden, öğrenci dairelerinde bizim yetkilendirdiğimiz ekiplere müracaatlarını yapabiliyor” dedi.