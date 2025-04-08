CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, miting duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Açıklamasında, “Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte Şişli’deyiz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz,” ifadelerine yer verdi.

Miting, saat 20.30’da Şişli Belediyesi önünde başlayacak. CHP yetkilileri, demokrasiye ve seçilmiş yöneticilere sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşları barışçıl bir şekilde alanlara davet etti.

Protestolar Her Hafta Farklı İlçede Sürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun tutuklanmasını "milli iradeye darbe" olarak nitelendirmişti. Özel, bu sürece karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek, her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesinde halkla buluşacaklarını açıklamıştı.

İlk adımın Şişli’den atılacağı miting serisinin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor. CHP, halkın demokratik haklarını kullanarak seçilmiş yöneticilerine sahip çıkma iradesini meydanlarda göstereceğini vurguluyor.