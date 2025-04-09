Doğal ve Antibakteriyel: Kuka Tespihler

Kuka ağacının meyvesinden üretilen tespihler, doğal yapısı ve antibakteriyel özelliğiyle dikkat çekiyor. Aydın, "Bu meyve tamamen doğal bir ürün. Hem sağlıklı hem de dayanıklı olduğu için kukayı tercih ediyorum" diyor. Renkli tasarımları ve değerli taşlarla süslenmiş modelleriyle göz kamaştıran tespihler, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi görüyor.

Avrupa'ya İhracat: Koleksiyonerlerin Gözdesi

Aydın'ın el emeği göz nuru tespihler, Almanya, Fransa, İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerde yaşayan Türkler ile koleksiyonerler tarafından talep ediliyor. Özellikle Osmanlı döneminden kalma, çektikçe rengi değişen antika tespihler, 100 bin liraya kadar ulaşan fiyatlarla alıcı buluyor.

Geleneksel Sanatı Yaşatıyor

Kehribar, Oltu taşı ve gümüş gibi malzemelerle de tespihler üreten Aydın, "Bu sanat sevgi ve sabır istiyor. Her bir tespih, bin bir emekle işleniyor" diyerek geleneksel sanatın inceliklerini vurguluyor.

Erzincan'da tek olan bu sanat atölyesi, yerel kültürü dünyaya taşırken, el işçiliğinin değerini de bir kez daha hatırlatıyor.