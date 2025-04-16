Enerji üretiminden ticaretine, karbonsuzlaşmadan e-mobiliteye kadar pek çok kritik başlık, üç gün boyunca üç ayrı salonda 30 oturum ve 150’den fazla konuşmacı ile ele alınacak. Konferansa Türkiye’nin yanı sıra Afrika, Orta Asya, Avrupa ve Körfez ülkelerinden kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Kırmızı Salon’da Enerji Diplomasisi ve Üretim Stratejileri

Konferansın ana salonu olan Kırmızı Salon, açılışta Hırvatistan, Danimarka ve Belçika’nın İstanbul’daki diplomatik temsilcilerini ağırlayacak. Enerji diplomasisi ve stratejileriyle başlayacak oturumlarda, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli'nin sunacağı “Enerji Üretiminde Stratejik Yol Haritası” başlıklı keynote konuşması öne çıkıyor. Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD), TÜREB ve COGEN Europe gibi kurumların özel oturumları da enerji üretiminde geleceğin yol haritasını ortaya koyacak.

Mavi Salon’da Dijitalleşme ve Akıllı Sistemler Ön Planda

Enerji sektörünün dijital dönüşümüne ışık tutacak olan Mavi Salon’da, IFC, EBRD, US Exim Bank ve TSKB gibi finansal kurumların katılımıyla enerji projelerinin sürdürülebilirliği değerlendirilecek. Yapay zekâ, dijital ikizler, e-mobilite ve şarj altyapıları gibi güncel teknolojiler ise sektör profesyonellerine ilham verecek.

Yeşil Salon’da Hidrojen ve Karbonsuzlaşma Konuşulacak

Yeşil Salon ise hidrojenin sanayideki rolüne, karbon nötr hedeflerine ve enerji depolama çözümlerine odaklanacak. Prof. Dr. İbrahim Dinçer ve Prof. Dr. Adnan Midilli gibi akademisyenlerin yer alacağı oturumlarda, kamu-özel sektör iş birlikleriyle endüstriyel dönüşüm masaya yatırılacak. Ayrıca YEYKAD tarafından düzenlenen “Tarımdan Güneşe” başlıklı oturum, kadın liderlerin gözünden tarım ve enerji ilişkisini mercek altına alacak.

Sektörün Vizyoner Platformu: ICCI 2025

Enerji dönüşümünün hem yerel hem küresel düzeyde ele alınacağı ICCI 2025, sadece bir fuar değil; aynı zamanda stratejik bilgi paylaşımı ve iş birliği geliştirme platformu olacak. Enerji sektörünün bugünü ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunmak, iş birlikleri geliştirmek ve sektördeki en güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik.