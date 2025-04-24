Dünyanın farklı coğrafyalarından üst düzey bakanlık, kamu ve özel sektör temsilcileri ağırlayan fuarın açılış konuşmasında TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü H. Cem Şenel; “ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı ülkemizin ekonomik hedeflerine ve küresel enerji dönüşümüne katkı sağlayan önemli bir platform.” dedi.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) desteğiyle TG Expo tarafından düzenlenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 29’uncu kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. İstanbul Fuar Merkezi’nde 26 Nisan tarihine dek sürecek fuarın açılışı; TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Rıdvan Mertöz, ICCI İcra Kurulu Başkanı Yavuz Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. ICCI 2025 bu yıl “Geleceğe Güç Ver!” mottosunu fuar ve konferans boyunca; enerji üretimi, karbonsuzlaştırma, hidrojen, enerji depolama, e-mobilite, akıllı şebeke ve dijitalizasyon olmak üzere yedi ana alana vurgu yaparak kullanacak. ICCI 2025 Konferansı ise 3 farklı salonda ve 30 farklı oturumda 10’u keynote olmak üzere 150’den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek.

Cem Şenel: Geleceğin Enerjisi ICCI ve Electricity Eurasia 2025’te Şekilleniyor!

Açılış konuşmasında enerji ve elektrik sektörlerinin tüm dünya açısından son derece önemli olduğunu ifade eden TG Expo Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü H. Cem Şenel, “Bugün burada yalnızca sektörlerin güncel gelişmelerini takip etmek üzere değil aynı zamanda ülkemizin ekonomik hedeflerine ve küresel enerji dönüşümüne katkı sağlayan iki önemli platformun açılışına tanıklık ediyoruz. Enerji ve elektrik sektörleri sadece teknolojik gelişmelerin değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın çevresel sorumlusu ve küresel rekabet gücünün temel yapı taşlarıdır” dedi.

ICCI 2025’in ülkemizin uluslararası platformlarda sahip olduğu stratejik konumu güçlendiren, sektör profesyonellerini, yatırımcılarını ve karar mercilerini bir araya getiren çok kıymetli bir organizasyon olduğuna vurgu yapan Şenel konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu yıl 29’uncusunu gerçekleştirdiğimiz ülkemizde enerji sektörünün en köklü etkinliklerinden biri olan ICCI, bugüne kadar kamu ve özel sektör paydaşları arasında bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağlamış; çok sayıda stratejik iş birliğine zemin hazırlamıştır. Bu yıl; enerji üretimi, karbonsuzlaşma, hidrojen, enerji depolama, akıllı şebekeler ve e-mobilite başlıkları altında şekillenen konferans programımızda 30'dan fazla oturumda, 150 civarı konuşmacı yer alacak. ICCI’da 76 ülkeden profesyonel ziyaretçi kaydımız bulunuyor. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz üst düzey delegasyonlarda Güney Kore’den önemli bir heyeti ağırlıyoruz. Kırgızistan Enerji Bakanlığı'na bağlı enerji yetkilileri ve Bosna Hersek Enerji Bakanlığı'ndan misafirlerimiz olacak.”

Yavuz Aydın: ICCI 2025’te Gündem Net: Karbonsuz Dünya, Akıllı Enerji

Geride bıraktığımız birkaç yılda enerji sektöründe ve küresel ekonomide köklü değişimlerin ve olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu belirten ICCI İcra Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, Paris’teki COP toplantısından bu yana belirlenen iklim hedefleri ve karbonsuzlaşma politikalarının küresel enerji planlamalarının merkezine oturduğunu; ancak bu süreçte pandemi, ardından gelen bölgesel savaşlar ve ABD’den yükselen küresel vergi tartışmaları gibi beklenmedik olayların bu hedeflerin uygulanmasında bazı sapmalara neden olduğunu söyledi. Aydın, “Bugün geldiğimiz noktada, küresel ölçekte ortak bir mutabakat var: Enerji geleceğimizi, fosil yakıtlardan uzaklaştırıp yenilenebilir kaynaklar ve yeni teknolojilere yönlendirmek. Elbette bu dönüşüm zaman zaman zorluklarla karşılaşsa da, hedefimiz net: Karbonsuz bir dünya…” dedi. Enerji açığı olacak mı sorusunun da gündemde olduğunun özenle altını çizen Aydın, “Şu anda küresel bir açık görünmese de, geçişin hızı yeterli değil. Bundan 10-15 yıl önce enerji üretiminin yüzde 80’i fosil kaynaklıydı; bugün bu oran yüzde 70’in altına inmiş durumda. Yeni yatırımlarda ise tablo çok daha umut verici: Son beş yılda dünya genelindeki enerji yatırımlarının yüzde 80’i yenilenebilir kaynaklara ayrıldı. Türkiye ise bu alanda yüzde 90’lık bir oranla dünya ortalamasının üzerinde” ifadesini kullandı. Bu yıl ICCI konferansımızda ilk kez çok değerli bir yeniliğe imza atacaklarını da belirten Aydın; “Aramızda bulunan bazı yabancı ülkelerin başkonsoloslarıyla birlikte bir “Enerji Diplomasisi Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştireceğiz. Bu toplantı, ICCI tarihinde bir ilk olacak ve ilerleyen yıllarda daha kapsamlı hale getirilecek” dedi.

Rıdvan Mertöz: Sanayi İçin Enerji Artık Sadece Maliyet Değil, Stratejik Bir Güç

Enerji sektörü günümüzde yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğin de temel taşlarından biri haline geldiğini ifade eden İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Enerji Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Rıdvan Mertöz, elektrifikasyonun hızla arttığı, fosil yakıtlardan uzaklaşılan bu yeni dönemde, yenilenebilir kaynaklara dayalı üretimin tüm dünyada ön plana çıktığını söyledi. Mertöz, “İSO çatısı altında Enerji Çalışma Grubu olarak bu gelişmeleri titizlikle değerlendiriyor ve ilgili bakanlıklarla istişarelerimizi sürdürüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı ‘2025 Küresel Enerji Görünümü’ raporuna göre, 2024 yılında küresel enerji artışının yüzde38’i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Bugün küresel elektrik üretiminin yüzde30’undan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklıdır. Türkiye de bu dönüşümün dışında kalmamaktadır. Hem enerji arz güvenliğini sağlamak hem de iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına son yıllarda önemli adımlar atıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan ‘2035 Yenilenebilir Enerji Vizyonu’ raporu, Türkiye'nin karbonsuzlaşma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Hedefimiz; bugün yaklaşık 30.000 MW seviyelerinde olan rüzgar ve güneş kurulu gücünü 2035’e kadar 120.000 MW’a çıkarmaktır” dedi.

Sanayi perspektifinden bakıldığında enerjinin sadece bir maliyet kalemi değil, üretimin sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün korunması açısından stratejik bir unsur olduğunu ifade eden Mertöz, enerji maliyetlerinin öngörülebilir olması, arz güvenliğinin sağlanması ve sanayiye özel desteklerin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti ve deavm etti; “İstanbul Sanayi Odası olarak somut adımlar atıyoruz. Türkiye’nin 2035 ve 2053 hedeflerine ulaşabilmesi için sanayi, kamu ve akademi iş birliğinin daha güçlü kurulması gerekiyor. Yerli üretim, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı büyüme, ülkemizi enerjide daha güçlü ve bağımsız kılacaktır” dedi.