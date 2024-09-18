Uçakta kedisini pusetten çıkardığı için kendisini uyaran kabine memuruna saldıran Dilan Çıtak Dörter, hızını alamayarak "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" diyerek polis memurunu da tehdit etti.

Türk Hava Yolları’nın Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter ile kedisi için kendisini uyaran kabin memuru karakolluk oldu. Uçak İstanbul Havalmanı’na iniş yapmasının ardından kabin memurları, Dilan Çıtak Dörter'den şikayetçi oldu.

POLİSİ DE TEHDİT ETTİ: YERLER SENİ KOÇUM

Olayın yankıları sürerken Dilan Çıtak Dörter'in havalimanında polis memurunu tehdit ettiği anların görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Dilan'ın polis memuruna "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum. Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dediği duyuluyor.