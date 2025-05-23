Gözaltı kararı verilen isimler arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ve İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay gibi önemli isimler yer alıyor.

Soruşturmanın Kapsamı Genişletildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “irtikap”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ağır suçlamalar yer alıyor.

Başta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen incelemelerde ciddi usulsüzlük iddiaları tespit edildi. Soruşturma dosyasında bu kurumların ihale süreçlerinde yolsuzluk yapıldığına dair somut verilere ulaşıldığı kaydediliyor.

Eş Zamanlı Operasyonlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Arama ve el koyma işlemlerinin halen sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan Resmi Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024/228233 sayılı dosya kapsamında, başta İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı olmak üzere, tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23.05.2025 tarihi itibarıyla aralarında Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın’ın da bulunduğu 49 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanması talimatı verilmiştir. İlgili işlemler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir.”

Soruşturmanın İBB yönetimine yönelik siyasi bir baskı mı yoksa adli bir süreç mi olduğu tartışmaları devam ederken, kamuoyu gelişmeleri dikkatle izliyor. Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ve savcılığın ilerleyen süreçte yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.