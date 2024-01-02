Telefonunuza IBBMEZDAIBS isimli bir kullanıcıdan e-Devlet ile ilgili bir mesaj geldiğini gördünüz mü? Eğer öyleyse, bu mesajı silin ve linke asla tıklamayın. Çünkü bu mesaj dolandırıcılık amaçlı gönderilmiş bir oltalama mesajıdır. Haberimizin devamında bu mesajın nasıl çalıştığını ve nasıl korunabileceğinizi anlatacağız.

OLTAYA GELMEYİN!

Türkiye’de dolandırıcılık olayları hiç bitmiyor. Son zamanlarda WeAccept adlı bir markayı kullanarak sms yoluyla oltalama yapan dolandırıcılar, şimdi de IBBMEZDAIBS adlı bir kullanıcıyı kullanarak " e-Devlet kapısı şifreniz ile giris yapilmistir. Sizlere ait degilse lutfen kontrol ediniz. (dolandırıcıların linkli) " şeklinde B003 sms kaynağından ellerindeki numaralara mesaj gönderiyorlar. Bu mesajdaki linke tıkladığınızda ve ardından " Uygulamayı Aç " seçeneğine bastığınızda telefonunuza bir dosya indiriliyor ve bu dosya telefonunuza virüs bulaştırıyor. Bu dosyayı indirmemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer yanlışlıkla indirdiyseniz, telefonunuzda hiçbir işlem yapmadan telefonunuzu sıfırlayın veya bankacılık işlemi yaptıysanız bankanızı arayınız. Çünkü bu virüslü dosya, telefonunuzdaki uygulamalara ( mobil bankacılık) giriş yaptığınızda bilgilerinizi dolandırıcılara aktarıyor. Bankadan gelecek olan SMS'i ise virüslü dosya sayesinde kendisine aktarıyor. Tüm bunlar gerçekleştiğinde ise mobil bankacıklıkta tüm işlemleri yapabiliyorlar. Bu mesajın örneği aşağıdaki resimdedir. Lütfen dikkatli olun!