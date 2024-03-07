Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Her vatandaşla tek tek ilgilenen Kurum, bir yandan ise "eşsiz" İstanbul için yeni projeler hazırlıyor. Kurum, hazırladığı birbirinden özel vizyon projelerini etap etap ve detaylarıyla açıklıyor.

📡 Eşsiz Şehir Eşsiz İstanbul https://t.co/cGH5HVmhf7 — Murat KURUM (@murat_kurum) March 7, 2024

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Gerçekten eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Bu eşsiz şehirde gençleriyle kadınlarıyla, engelli kardeşlerimizle tek isteğimiz, tek arzumuz huzur içerisinde yaşamak. İstanbul'un o güzelliğini doyasıya yaşamak istiyoruz. Tek arzumuz bu. İnşallah 31 Mart akşamı eşsiz İstanbul'a hep birlikte kavuşacağız diyorum. Tüm İstanbullularla birlikte yol yürüyeceğiz.

Kimse geride bırakılmayacak;

Haksız yere işten çıkarılanlar geri alınacak.

Bütüncül bir yaklaşımla kalıcı çözümler üretilecek.

Sürdürülebilir sosyal desteklerle eşitsizlik azaltılacak.

Veriye ve sisteme dayalı adil sosyal destek verilecek.

Meslek edindirme ve istihdam odaklı destekler verilecek.

Sosyal birlik ve dayanışma ruhuna uygun politikalar geliştirilecek

KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle her mahalleye kreş hizmeti götürülecek. 7/24 kreş desteği verilecek.

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ve babalara ulaşım ücretsiz olacak.

İBB güvencesiyle bakıcı ve temizlik hizmeti verilecek.

Anne ve çocuk atölyeleri kurulacak.

Belediye hizmetlerinde kadın istihdamı artırılacak.

100 bin kadın girişimciye 100 bin TL hibe verilecek.

Kadınların el emeğine E-Ticaret ve pazaryeri desteği verilecek.

Kadın kıraathaneleri kurulacak.

ÇOCUKLARIN İSTANBUL'U

İlkokul öğrencilerine beslenme desteği verilecek.

İlköğretim öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek.

GENÇLERİN İSTANBUL'U

Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak. Öğrenci fiyatı 5,18 TL olurken abonman 150 TL olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel, sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50'ye varan indirimler sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilere ulaşım desteği verilecek.

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

Evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Sadece gençlere özel 'Mekanİstanbul Kafe' hizmete alınacak.

39 ilçeye 'İBB Kitaphane' açılacak.

İBB KAHVE'LER HİZMETE ALINACAK

Gençlik Meclisi ve Danışma Kurulu kurulacak. Alınacak tüm kararlar burada gençlerle birlikte alınacak.

PROJEM İSTANBUL

İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 39 ilçede 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İŞİM İSTANBUL

İlk iş-İstanbul projesiyle gençlere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler saatte 200 TL gelir elde edecekler.

BÜYÜKLERİMİZİN İSTANBUL'U

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olarak takip edilecek.

Büyüklerimize İBB güvencesiyle yemek ve temizlik desteği verilecek.

Yaşlı ve engelliler için geçici bakım merkezleri kurulacak.

Emeklilere her ay 2.500 TL destek ödemesi verilecek.

ENGELSİZ İSTANBUL

İBB Özel Eğitim Kampüsü açılacak.

10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ KURULACAK

Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

• Engelsiz Şehir uygulamaları ile erişilebilirlik artırılacak

• Engelli istihdamı artırılacak

• Engelsiz spor branşlarının sayısı artırılacak.

Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.

İSMEK ÖZÜNE DÖNECEK

İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. İş garantili zanaatkar eğitimleri verilecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.

TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM

Öğretmenler arasındaki ayrım ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

SOSYAL SU TARİFESİ

Üniversiteli Genç tarifesi, 65+ ve emekli tarifesi, Büyük Aile tarifesi ve Küçük Esnaf tarifesi ile adil su yönetimi hayata geçirilecek.

İstanbul'un musluklarından temiz su içilecek.

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZMİYLE YAŞAYAN İSTANBUL

İstanbul'un kültürel planlaması yapılacak. Kültürel miras gelecek nesillere aktarılacak.

İstanbul'un turizm potansiyeli artırılacak.

Genç sanatçıların yetişeceği bir ekosistem oluşturulacak.

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK

Atatürk Kültür Merkezi'nin bir benzeri Anadolu Yakası'na yapılacak. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi'nin temeli hızla atılacak.

Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'na açık hava konser ve gösteri merkezi yapılacak.

ŞEHRE 2 YENİ TİYATRO

Tiyatro sahnesi eksikliğini gidermek için 2 yeni tiyatro kente kazandırılacak.

Amatör tiyatro grupları desteklenecek.

İstanbul Kültür Akademisi kurulacak. Şehri konu alan eğitim projelerine, akademik çalışmalara destek verilecek.

Genç sanatçılara, ilk eser desteği ile yurtiçi ve yurt dışında eğitim desteği verilecek.

Sokak sanatçıları desteklenecek.

3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kurulacak.

Her ilçeye çocuk kütüphanesi açılacak.

Güncel kitapların da yer aldığı E-Kitap platformu oluşturulacak.

İki yeni sahaf ve antikacılar çarşısı kurulacak.

Her ilçede 'lezzet sokakları' oluşturulacak.

Surların ihtişamına kavuşması, İstanbul'un kalelerinin ihyası, fetih yolunun tasarlanması ve canlandırılması sağlanacak.

İSTANBUL MÜZELER ŞEHRİ OLACAK

İstanbul Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, Haliç Bilim Merkezi ve Müzesi hayata geçirilecek.

İstanbul Gravür Müzesi, İstanbul Biyografi Müzesi, İstanbul Gastronomi Merkezi ve Müzesi açılacak.

CAMİ, TÜRBE, HAZİRE VE ÇEŞMELERİN İHYASI

İstanbul dünyanın en popüler 3 destinasyonundan biri olacak.

İstanbul Turizm Şurası hayata geçirilecek.

Uluslararası İstanbul Boğazı Festivali düzenlenecek.

Yeşil ve sürdürülebilir turizm merkeze alınacak.

Anadolu Yakası'nda fuar ve kongre merkezi açılacak.

SIFIR ATIĞIN MODEL ŞEHRİ İSTANBUL

'İklim Dostu İstanbul' için 2040 hedefi net sıfır emisyon

Bunun için;

• Her ilçede atık geri kazanım merkezleri kurulacak.

• Yenilenebilir Enerji Yatırımları: RES, GES, JES tesisi kurulacak.

• 3000 tonluk 2 adet katı atık yakma tesisi kurulacak.

• Atıktan enerji kazanmamızı sağlayacak olan 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hayata geçirilecek.

Kişi başına düşen aktif yeşil alan 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarılacak.

İstanbul'a yeni kent ormanları kazandırılacak. Böylelikle hava kirliliği ortadan kalkarken, İstanbul'a yeni yeşil yaşam alanları açılacak.

Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak.

Esenler Otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak.

39 ilçe ve 964 mahalleye mahalle bahçeleri yapılacak. 'Yeşil İstanbul' kurulacak.

6,2 milyon metrekare kıyı alanlarının çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak;

Haliç'in her iki yakası yeniden düzenlenecek.

Harem-Moda kıyı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Pendik kıyı düzenlemesi yapılacak.

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar kıyı düzenlemesi sağlanacak.

KIRSAL KALKINMA PROJESİ

İstanbul'un çiftçilerine doğrudan destek verilecek.

İstanbul şehir merkezi ile kırsal arasında bütüncül yaklaşım oluşturulacak.

Kırsal kalkınma öncelikli yönetim sistemi hayata geçirilecek.

Potansiyel bazlı değerlendirme yapılacak.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlaması yapılacak.

Her metrekare arazide doğru ürün üretimi yapılacak.

151 TEMATİK KÖY İÇİN 151 PROJE

Tohum, fide, gübre, canlı hayvan, zirai ilaç ve mazot destekleri.

Gezici veteriner hizmeti verilecek

Çiftçilere yüzde 100 alım garantisi, şehir merkezlerindeki yöresel ve dijital pazarlarda doğrudan satış ve İBB eliyle lisanslı depo hizmeti verilecek.

KIRSAL TURİZME DESTEK

Kırsalda üretim ve turizm bir araya gelinecek.

Kırsal mahallelerde yapılara yenileme desteği verilecek.

Çocuk Köyleri kurulacak.

KIRSALA ENERJİ DESTEĞİ

Kırsal mahallelerimize yenilenebilir enerji; GES, RES, JES kurulacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

- 6 yeni içme suyu barajı,

- 64 yeni su deposu

- 27 içme suyu terfi istasyonu

- 700 km isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak.

İstanbul'un mavi gelinliği Marmara Denizi'nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.

İlk temel Silahtarağa'da atılacak.

9 yeni ileri biyolojik arıtma ve 2 adet çamur yakma tesisi açılacak.

Yağmur suyu hasat sistemleri, deniz suyu arıtma tesisi, su havzaları ve deniz ekosistemleri oluşturulacak.

SPORLA YAŞAYAN İSTANBUL

"Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!" sloganıyla İstanbul olimpiyatları kazanmış gibi çalışmaya başlanacak.

İstanbul'u sporla buluşturmak için;

Yeni bisiklet ve yürüyüş yolları hizmete alınacak. Bisiklet yolu uzunluğu 2029'da 1000 km'ye, 2034'te 1500 km'ye çıkarılacak.

Tüm paydaşlarla iş birliği yapılacak.

Olimpiyat Master Planı tekrar düzenlenecek.

Olimpik tesisleri 5 sene içerisinde tamamlanacak. İstanbul olimpiyatlara hazır hale getirilecek.

İstanbul uluslararası organizasyonların başkenti olacak.

Her branşta İstanbul Cup düzenlenecek.

964 mahallede herkesin yürüyerek ulaşabileceği açık/kapalı tesisler hizmete alınacak. Her ilçe bir spor branşının merkezi olacak.

Tesisler amatör spor kulüpleri ile birlikte planlanacak.

Amatör spor kulüplerinin tesis ihtiyacı giderilecek. Malzeme ve ulaşım desteği verilecek.

Spor alanları ve afet toplanma alanları buluşturulacak.

E-Spor yaygınlaştırılacak.

Sporda yetersiz değil Rakipsiz İstanbul inşa edilecek.