Hyundai Motor Company, Hyundai Motorstudio Seul'de ilk miras sergisi olan 'PONY, the timeless'ı duyurdu. Zamansız olarak adlandırılan sergi, markanın geçmişini ve geleceğini yansıtıyor. Açılış kutlaması 7 Haziran'da gerçekleştirilen serginin ilk ziyaretçileri, sanat, moda ve mimarlık dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden katılan VIP konuklar oldu. Etkinliğe Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang ve Pony'nin yaratılmasını sağlayan birçok eski Hyundai üyesi katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Chung, "Yapay zeka ve robot teknolojisinin yaşama ve çalışma şeklimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu bir çağda, geçmişle geleceğimizi sizlerle en iyi şekilde paylaşmak istedik. Bu sergide köklerimize geri döndük ve bizi bugün global bir marka haline getiren tarihimizi saygıyla andık. Kore'nin bağımsız olarak geliştirilen ilk seri üretim modeli olan Pony'yi üretirken edindiğimiz deneyimle geleceğimizin de şekillendiğini fark ettik" dedi.

Başkan Jaehoon Chang ise "Hyundai’nin zorluklara göğüs germesi ve sürekli yenilik peşinde olması, geçmişinde de var. Bu miras, “İnsanlık için İlerleme” felsefesemize ulaşma yolunda bizlere önemli bir kilometre taşı görevi görüyor. Umarım 'Zamansız PONY' sergisi ve RETRACE Serisi, insanlara geçmişi yad etmek ve gelecek için ilham almak adına bir fırsat olur” dedi.

Sergi, Hyundai Motorstudio Seul'ün birkaç katında devam ediyor ve PONY’nin zaman içindeki yolculuğunun izini sürüyor. Bu özel alan, 1970'lerin ve 80'lerin videoları, müzikleri ve tablolarıyla ziyaretçileri PONY dönemine çekiyor. Seri üretimin başlangıcından ihracat yoluyla global büyümeye dair arşivlenmiş tüm kayıtlar da paylaşılıyor. Restore edilmiş Pony Coupe Concept ve dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Giorgetto Giugiaro'nun retrospektif çizimleri de var. Ayrıca, Hyundai Reunion'da Pony Coupe Concept ile birlikte büyüleyici N Vision 74 konsepti de sergileniyor.