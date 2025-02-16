Otomobilde Hurda Teşviki Bekleyenlere Kötü Haber: Yasa Tasarısı Şu An İçin İlerlemiyor

MHP'nin sunduğu yasa teklifiyle hurdaya ayrılan 25 yaş ve üzeri araçlar için sıfır araç alımında ÖTV muafiyeti sağlayan düzenleme, ikinci el araç piyasasında büyük bir hareketlilik yaratmıştı. Ancak AK Parti kaynakları, şu an için böyle bir çalışma yapılmadığını ve piyasadaki spekülasyonları reddetti.

Hurda Araç Teşvik Beklentileri, Piyasada Fiyat Artışına Neden Oldu: AK Parti’den Açıkladı

MHP'nin önerdiği hurda araç teşviği düzenlemesi, Türkiye’deki ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışlarına neden olurken, AK Parti kaynaklarından gelen açıklamalar teşvikle ilgili beklentileri boşa çıkardı.

Otomobilde Hurda Teşviki Rüyası Bitiyor: AK Parti Düzenlemeyi Geri Çekiyor

MHP’nin teklifiyle öne çıkan hurda araç teşviği düzenlemesi, ikinci el araç fiyatlarının yükselmesine yol açarken, AK Parti kaynakları yasal düzenlemenin şu an için gündemde olmadığını açıkladı.

Hurda Araç Teşviki ile İlgili Beklentiler Sona Erdi: AK Parti’den Açıklama Geldi

MHP’nin hurda araçlara yönelik ÖTV muafiyeti sağlanması için Meclis’e sunduğu teklif, özellikle eski araç sahiplerini heyecanlandırmıştı. Ancak AK Parti kaynakları, bu teklifin şu an için geçerli olmadığını duyurdu.