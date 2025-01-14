Teşvik Yerli Üretimi Destekleyecek
Kanun teklifine göre, hurda araç teşvikinden yalnızca yerli üretim sıfır araç alımlarında yararlanılabilecek. Bu düzenleme, hem Türkiye’de üretilen otomobil modellerine olan talebi artırmayı hem de çevre dostu araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Hangi Modeller Teşvik Kapsamında?
ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların tercih edebileceği modeller şunlar:
TOGG:
- T10X
TOYOTA:
- CH-R
HYUNDAI:
- BAYON
- i20
- i10
FORD:
- Tourneo Custom
- E-Transit
- Transit
FİAT:
- Fiorino
- Egea Cross
- Egea
VOLKSWAGEN:
- Transporter
Türkiye’nin Otomobil Parkı Yenileniyor
25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasıyla birlikte hem araç parkının yenilenmesi hem de çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. ÖTV muafiyetiyle vatandaşların sıfır araç alım maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceği belirtiliyor.
Kanun Teklifinin Amacı
Teklifin mimarlarından Milletvekili İsmail Özdemir, hurda araç teşvikinin çevreye duyarlı bir politika olduğunu vurguladı:
“Bu düzenleme, hem vatandaşlarımızın daha güvenli ve çevreci araçlara sahip olmasını sağlayacak hem de yerli otomobil üretimini destekleyecektir.”
Başvuru Süreci Nasıl Olacak?
Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından, hurda araç sahiplerinin yetkili dönüşüm merkezlerine başvurarak eski araçlarını teslim etmeleri ve yerli üretim sıfır araç almak için ÖTV muafiyetinden yararlanmaları gerekecek.