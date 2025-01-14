Teşvik Yerli Üretimi Destekleyecek

Kanun teklifine göre, hurda araç teşvikinden yalnızca yerli üretim sıfır araç alımlarında yararlanılabilecek. Bu düzenleme, hem Türkiye’de üretilen otomobil modellerine olan talebi artırmayı hem de çevre dostu araç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Hangi Modeller Teşvik Kapsamında?

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların tercih edebileceği modeller şunlar:

TOGG:

T10X

TOYOTA:

CH-R

HYUNDAI:

BAYON

i20

i10

FORD:

Tourneo Custom

E-Transit

Transit

FİAT:

Fiorino

Egea Cross

Egea

VOLKSWAGEN:

Transporter

Türkiye’nin Otomobil Parkı Yenileniyor

25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasıyla birlikte hem araç parkının yenilenmesi hem de çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor. ÖTV muafiyetiyle vatandaşların sıfır araç alım maliyetlerinin önemli ölçüde düşeceği belirtiliyor.

Kanun Teklifinin Amacı

Teklifin mimarlarından Milletvekili İsmail Özdemir, hurda araç teşvikinin çevreye duyarlı bir politika olduğunu vurguladı:

“Bu düzenleme, hem vatandaşlarımızın daha güvenli ve çevreci araçlara sahip olmasını sağlayacak hem de yerli otomobil üretimini destekleyecektir.”

Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından, hurda araç sahiplerinin yetkili dönüşüm merkezlerine başvurarak eski araçlarını teslim etmeleri ve yerli üretim sıfır araç almak için ÖTV muafiyetinden yararlanmaları gerekecek.

Hurda teşvikiyle hem çevre kirliliği azaltılacak hem de yerli üretim araçların ekonomiye katkısı artırılacak. Bu fırsatı kaçırmamak için eski aracınızı değerlendirme ve yeni nesil bir otomobil sahibi olma şansını yakalayabilirsiniz!