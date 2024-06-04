Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik’in, 29-31 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen talep toplama süreci başarı ile tamamlandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan verilere göre Horoz Lojistik’in halka arzına 1 milyon 600 binin üzerinde yatırımcıdan katılım sağlandı. Halka arzda, 1.689.224 yatırımcıdan satışa sunulan payların 3,4 katına denk gelen 66.393.208 pay karşılığı toplam 1.353.000.000 TL tutarlı talep toplandı. Halka arzda hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda ayrıca ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,00 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 6,96 katı talep geldiği bilgisi de paylaşıldı.

QNB Finans Yatırım Menkul Kıymet Değerler A.Ş.’nin aracılık ettiği ve Borsa’da Satış yolu gerçekleştirilen halka arzda, tüm yatırımcılar için “Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı” uygulandı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle, 29–30–31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 55,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 4.100.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 1.353.000.000 TL olmuştur. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 20.500.000 TL nominal değerli payların 3,24 katına denk gelen 66.393.208 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının 2,00 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 6,96 katı oranında talep gelmiştir.”

“Tüm Yatırımcılarımıza ve İş Ortaklarımıza Teşekkür Ediyoruz”

Halka arz sürecinde ulaşılan talep karşısında tüm yatırımcılara teşekkür ettiklerini belirten Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, “Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’nin öncü lojistik şirketlerinden biri olma hedefiyle yola çıktık. Başarıyla sonuçlanan halka arz sürecimizde bilgi ve deneyimleriyle her zaman yanımızda olan değerli bir ekiple çalıştık. Şirketimizin adım attığı bu yeni süreçte büyük bir yatırımcı desteğinin olması bizler için gurur verici. Halka arz sürecimizde emeği geçen herkese başta yatırımcılarımıza, Horoz Lojistik ailemize, çözüm ortaklarımıza, tüm destek ekiplerimize ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetici ve ekiplerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“Hedef; Teknolojik Yenilikler ve Çevre Dostu Lojistik Çözümleri”

Horoz Lojistik’in geleceğe yönelik planları arasında, teknolojik yenilikler ve çevre dostu lojistik çözümler üzerinde daha fazla yoğunlaşmak yer alıyor diyen Horoz, bu vizyonun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Horoz, “Horoz Lojistik olarak ekonomik, sosyal ve çevresel bir temele oturtulmuş sürdürülebilirlik temelli bir yapılanma ile paydaşlarımızı sürece dahil ettiğimiz bir yönetişim anlayışı ile hareket ediyoruz. Bundan sonraki süreçte müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uçtan uca entegre lojistik hizmetlerimiz ile katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.