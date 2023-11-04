Honda’nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e: markanın global elektrifikasyon stratejisi kapsamındaki 2050 karbon nötr hedefinin de önemli bir kilometre taşı olacak. Kurumsal satış hedefi taşıyan Honda EM1 e: metalik beyaz ve siyah renkleri ile 4 Kasım 2023 Cumartesi günü seçili Honda bayilerinde yerini aldı.

Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Honda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında Avrupa’daki ilk iki tekerlekli elektrikli aracı EM1 e:’yi Türkiye pazarında satışa sundu. Belirlediği strateji kapsamında 2050 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmak ve bu doğrultuda geleceğin teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarına devam eden Honda, EM1 e: ile önemli bir kilometre taşına imza atıyor. Yeni EM1 e: modeli, Honda’nın Avrupa pazarındaki elektrikli ürün gamının ilk ürünü olarak öne çıkıyor. Honda daha kısa vadeli olarak da 2025 yılına kadar küresel çapta 10’dan fazla elektrikli motosiklet modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Küresel stratejisi kapsamında Türkiye pazarındaki ürün gamını da şekillendiren Honda, motosiklet pazarındaki liderliği ile Avrupa pazarında da dikkatleri üzerine çekiyor. Satış trendindeki yükseliş ile Avrupa pazarında son yıllarda öne çıkan Honda Türkiye Motosiklet, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve pazarın beklentilerine yönelik olarak ürün gamını genişletme hedefi kapsamında EM1 e:’yi de ürün gamına ekledi.

Kurumsal satış hedefi ile Türkiye pazarında satışa sunulan yeni EM1 e: modelinin şehir içi mobilite ve hızla yükselen e-ticaret hizmetlerinde kullanımı hedefleniyor. Metalik beyaz ve siyah renkleri ile 4 Kasım 2023 Cumartesi günü seçili Honda bayilerinde yerini aldı.

Honda’nın ilk elektrikli iki tekerlekli aracı: EM1 e:

Gelecek nesiller için sürdürülebilirliği temel yaklaşımları arasında konumlandıran Honda, elektrikli aracı ile karbon ayak izini azaltma hedefine yönelik önemli bir hamleyi hayata geçiriyor. Özellikle uzun süreli kullanım gerçekleştiren kurumsal müşterilere yönelik satışı hedeflenen EM1 e: modelinin, karbon nötr hedefine katkı sağlaması planlanıyor.

Elektrikli Moped’in (Electric Moped) kısaltması olan EM serisi, kullanımı kolay ve eğlenceli kent içi ulaşım aracına ihtiyacı olan dinamik bir kitleyi hedefliyor. Şehir içinde kullanım kolaylığı sağlayan kompakt model, düz zemini ve Honda’nın imzasını taşıyan sakin tasarım çizgileri ile öne çıkıyor. Şehir içerisinde sessiz ve emisyonsuz kullanım sunan EM1 e: modeli ile Honda, yoğun trafiğin yaşandığı şehirler için mobilite ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Elektrikli Moped EM1 e: tamamen dijital gösterge paneli, kaliteli anahtar düğmeleri, uzun zemin alanı ve sele altı saklama bölümü gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. LED aydınlatmaya sahip modelin sade dijital gösterge panelinde, kalan pil şarj yüzdesi dahil olmak üzere önemli bilgiler yer alıyor. Sele altında 3.3 litrelik depolama alanı bulunurken; gövdenin sol tarafında bir iç ceplik ve sağ tarafında da akıllı telefon şarjı için bir USB prizi konumlanıyor. Bunların yanı sıra EM1 e:’de çanta askısı ve yolcu için tutunma kolları yer alıyor. Dayanıklılık, güvenilirlik ve kalite odaklı üretilen Honda Mobil Güç Paketi e: tarafından desteklenen EM1 e: modeli, şarjı dolu bataryası ile 40 km'nin üzerinde menzil imkanı sunuyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen Mobil Güç Paketi (MPP) teknolojisi ile sunulan EM1 e: modeli, 1.7 kW güç, 90 Nm tork ve maksimum 45 kilometre hız ile satışa sunuluyor. Güvenli bir sürüş hedefleyen şasisi ile öne çıkan EM1 e: 95 kilogram ağırlığı ile konforlu bir yol tutuş sağlıyor.