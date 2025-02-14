Honda, yenilenen Civic Elegance+ ECO modeline sahip olmak isteyenlere şubat ayına özel avantajlı fırsatlar sunuyor. Honda’nın ocak ayında satışa sunulan makyajlı Civic modelinin ön yüzü ve arka aydınlatma grubu dikkat çekerken; sezgisel ve kullanım kolaylığı sağlayan iç tasarımı öne çıkıyor. C segmentinde geniş bir sedan olarak iddiasını ortaya koyan Civic’in 1.5 litrelik VTEC Turbo LPG’li motora sahip Elegance+ ECO modelinde şubat ayına özel sıfır faizsiz kredi kampanyası başlıyor.

Civic, güçlü motoru ile dinamik ve keyifli bir sürüş sağlarken; LPG’li versiyonun yakıt ekonomisi de dikkat çekiyor. Standart olarak Honda SENSING’in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile donatılan makyajlı Civic Elegance+ ECO modeline özel kampanya kapsamında, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden 42 bin TL indirim ve 300 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuluyor.