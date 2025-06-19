Pazarlama ve sosyal medya alanının en prestijli ödüllerinden biri olan Brandverse Awards ödül töreni, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirildi. Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen, Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği’nin (REPİD) desteklediği Brandverse Awards’ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde otomobil ve motosiklet kategorilerinde altın ödüllerin sahibi Honda Türkiye oldu. Motosiklet kategorisinde yedinci kez altın ödülü kazanan Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medyadaki başarısını ileri taşımaya devam etti. Bu yıl ilk kez otomobil kategorisinde de altın ödülün sahibi olan Honda Türkiye’nin takipçileriyle sosyal medya hesaplarından kurduğu güçlü bağ taçlandırıldı.

Ödüller kapsamında; SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde binlerce markanın sosyal medya hesabı, 1 Nisan 2024 – 1 Nisan 2025 tarihleri arasında SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi. Bu bölümde verilen ödüller için marka başvuruları kabul edilmezken; markaların sosyal medya performansları, tamamen istatiksel olarak sosyal medya marka endeksi puanlarına göre değerlendirildi. Markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki verisi değerlendirilerek kazananlar belirlendi. Bu değerlendirmeler sonucunda da Honda Türkiye, motosiklet kategorisindeki başarılı performansı ile bir k