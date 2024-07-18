Yeni modelin 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve Akıllı Anahtar özellikleri de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Honda SH125i modeli üç renk seçeneği ile 20 Temmuz 2024 tarihinde 166 bin 500 TL’lik satış fiyatı ile bayilerdeki yerini alacak.

Türkiye’nin lider motosiklet markası Honda, scooter segmentinde ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bugüne kadar dünya çapında milyonun üzerinde satışı gerçekleştirilen SH ailesinin son üyesi Honda SH125i, ilk kez Türkiye’de satışa sunuluyor. Honda’nın İtalya’daki Atessa fabrikasında üretilen ve yıllar içerisinde motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmeye devam eden SH ailesinin yeni modeli Honda SH125i, öncülerinden devraldığı mirası daha da ileriye taşıyor.

Özellikle şehir içi mobilite ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen Honda SH125i, sade ve şık tasarım çizgilerine sahip gövdesi ile dikkat çekiyor. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ve Start-Stop özelliğine sahip yakıt ekonomisi sunan yeni modelin arka süspansiyonu da sürüş konforu için iyileştirilerek keyifli ve güvenli bir sürüş sunuyor. LED aydınlatma ve LCD gösterge paneline sahip yeni Honda SH125i modelinin kullanışlı bir depolama alanı ve USB bağlantısı da bulunuyor. Honda SH125i modeli Gri, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile 20 Temmuz 2024 tarihinde 166 bin 500 TL’lik fiyatı ile Türkiye yollarına çıkıyor.

Honda SH125i, rahat ve konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor

Honda SH125i’nin zarif ve yalın yeni tasarım çizgileri, modelin kompakt yapısını ve sağlam görünümünü tamamlıyor. SH imzalı düz zemin tasarımı ve dik sürüş pozisyonu, günlük kullanımda ve şehir içi trafikte kolaylık ve geniş bir görüş açısı sağlıyor. Honda SH125i’nin sele üzerindeki geniş oturma alanıyla iki kişilik yolculuklar çok daha rahat hale gelirken; yeni ve hafif şekilde tasarlanan iskeleti sayesinde 28 litre kapasiteli kullanışlı sele altı depolama alanı sürücülerin ihtiyacını karşılıyor. LCD gösterge panelinin üzerinde; Akıllı Anahtar, HSTC/ABS ve Start-Stop işlevi de dahil olmak üzere tüm bildirim ışıkları merkezi bir dijital hız/kilometre sayacının etrafında yer alırken; ekrandaki tüm işlevler sol gidondaki A/B düğmeleri üzerinden yönetiliyor. Honda SH125i’nin Akıllı Anahtar özelliği kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için sürekli olarak anahtarı takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı anahtar, açma/kapama ve araç bulma fonksiyonlarına sahip iki işlev barındırırken; ayrıca selenin altında bir USB şarj noktası da bulunuyor.

Düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanımı ekonomik hale getiriyor

Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kW maksimum güç üretirken; Start-Stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor. Arka tekerlek tutuşunu sağlayan HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ek sürüş güvenliği ve konfor sağlıyor. Yeni Honda SH125i’nin daha verimli hale gelmesi için radyatör motorun iç kısmına yerleştiriliyor ve soğutma fanı kullanılıyor. Motosikletin çelik şasisi sayesinde 7 litrelik yakıt deposu, sürücünün ayak bölgesinin altına yerleştirilerek 10 litrelik bir alan kullanıma sunuluyor. Honda SH125i modelinin hafif 16 inç alüminyum döküm jantları, farklı zemin koşullarında güvenli bir yol tutuşu sunuyor. 5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar, dengeli bir sürüş sağlıyor. Honda’nın scooter segmentinin yeni üyesi SH125i modeli hem güvenli hem yakıt ekonomisine sahip olmasıyla dikkat çekerken; modelde ABS standart olarak sunuluyor.