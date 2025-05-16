Türkiye’nin on yıldır satış lideri Honda Motosiklet’in öncelik verdiği konuların başında güvenlik geliyor. Bu yaklaşım kapsamında müşterilerinin sürüş güvenliğine yönelik çalışmalarına devam eden Honda Motosiklet, yeni bir iş birliğine imza attı. Türkiye’nin köklü sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta ile yapılan iş birliği sayesinde, Honda markalı motosiklet sahipleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir kasko sigortası hizmete sunuluyor.

Honda markalı motosiklet sahipleri için özel olarak geliştirilen bu yeni kasko ürünü; çarpışma, devrilme, düşme, yuvarlanma gibi kazaların yanı sıra çalınma, yangın, sel, deprem ve teknik hatalardan kaynaklanan risklere karşı da geniş kapsamlı bir güvence sağlıyor. Aynı zamanda hatalı akaryakıt dolumu, anahtar çalınması gibi durumlar da poliçe kapsamında değerlendiriliyor. Kask, çanta ve koruma kıyafetleri gibi sürüş güvenliği için kritik öneme sahip ekipmanlar, sigorta teminatı dahilinde korunuyor. İleri sürüş eğitimi almış motosiklet kullanıcılarına da özel bir indirim sunuluyor.

Anadolu Sigorta’nın Türkiye genelindeki yaygın anlaşmalı servis ağı sayesinde, olası bir hasar durumunda motosikletler hızlı ve güvenilir şekilde onarılabiliyor. Sigortalılar, motosikletleri için Türkiye genelindeki anlaşmalı servis istasyonlarının tamamından hizmet alabiliyor. Sürücülere 7/24 yol yardımı hizmeti sunulurken; motosikletin çekilmesi, tamirciye nakli ya da yerinde onarımı gibi birçok hizmet, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Honda Motosiklet, bu özel kasko sigortasıyla kullanıcılarının yol deneyimini daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.