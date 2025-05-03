Türkiye’nin lider motosiklet markası Honda, geleneksel hale gelen Honda Motosiklet Günleri için kapılarını açıyor. Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Honda Motosiklet Günleri, bu yıl dördüncü kez 9 – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Honda Motosiklet Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlik boyunca Honda’nın en yeni modelleri ziyaretçilerle buluşacak, katılımcılar test sürüşleri ile farklı modellerdeki motosikletleri deneyimleme fırsatı bulacak. Motosiklet kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte; sevilen isimlerle gerçekleştirilecek söyleşiler, güvenli sürüş eğitimleri, simülasyon deneyimleri, çocuklara özel aktiviteler ve yarışmalar yer alacak. Her yaştan motosiklet sever için zengin içerikli bir deneyim sunmayı amaçlayan Honda Motosiklet Günleri, üç gün boyunca devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden dolduracakları form aracılığı ile oluşturdukları dijital davetiyedeki QR kodu kullanılarak alana ücretsiz olarak giriş yapabilecek.





Honda Motosiklet Günleri’nde test sürüşleri ve keyifli söyleşilerin yanı sıra Honda’nın 2025 yılında satışa sunduğu; A2 ehliyet ile uyumlu 500 serisinin üyeleri Hornet 500, CBR500R ve NX500 başta olmak üzere yenilenen PCX125 scooter modeli sergilenecek. Honda'nın Electronic Clutch vites teknolojisine sahip ilk modelleri olan CB650R ve CBR650R ile yenilenen XL750 Transalp, NC750X ve X-ADV ile Dio modeli de etkinlik alanında yerini alacak. Katılımcılar Adventure, Naked, Supersport, Touring ve Scooter segmentlerinden farklı modellerle test sürüşü gerçekleştirebilecek. Honda mühendisliği imzasını taşıyan motosiklet modelleri ile test sürüşüne katılabilmek için katılımcılar, hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden form doldurarak randevu oluşturabilecek.

Etkinlikte katılımcılar, motosiklet sürüş deneyimlerinin aktarılacağı söyleşilerde; motosiklet dünyasının dinamikleri, güvenli sürüş pratikleri ve farklı coğrafyalardaki rotalar üzerine ilham veren söyleşilerde sevilen isimlerle bir araya gelecek. Honda’nın güvenlik vizyonunu da yansıtan bu söyleşilerde, alanında uzman konuşmacılar yurtiçi ve yurtdışındaki sürüş deneyimlerini, rotalara dair önerilerini ve Honda modelleriyle ilgili kullanıcı yorumlarını paylaşacak.

Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da keyifli bir hafta sonu geçirmesi için birbirinden farklı etkinliklerin sunulacağı Honda Motosiklet Günleri’nde çocuklara, Honda’nın dünya çapında uyguladığı Ayatorii Eğitimi verilecek. Temel trafik ve güvenlik kurallarının yer aldığı Ayatori Eğitimi’ne ek olarak çocuklara özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

