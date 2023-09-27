Mühendislik çalışmaları ile fark yaratan Honda, 27 Ekim – 5 Kasım 2023 tarihleri arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek Japonya Mobilite Fuarı’nda otomobil, motosiklet, güç ürünleri, uçak, çeşitli mobilite araçları olmak üzere ürün gamındaki konsept modelleri ve teknolojileri sergileyecek. ‘Hayallerin Gücü’ mottosunu ‘Sizi nasıl harekete geçiriyoruz’ sloganı ile genişleten Honda, bu kapsamda insan için mühendislik çalışmaları kapsamında hayal gücüyle yarattığı çeşitli mobilite ürünleri ve hizmetleri ile insanları hem fiziksel olarak harekete geçiriyor hem de duygularını da hitap ediyor.

Japonya Mobilite Fuarı çerçevesinde özel olarak tasarlanan ‘Honda DREAM LOOP’ standı ve web sitesi üzerinden ziyaretçilere kendi kelimelerini kullanarak ‘mobilite hayalleri’ni aktardıkları bir deneyim sunulacak. Yapay zeka tarafından her katılımcı için özel olarak oluşturulan görüntüler, Honda standındaki LED ekranlarda ve özel web sitesinde sergilenecek. Stand alanındaki bu özgün çalışmanın yanı sıra Honda, insanların zaman ve mekan gibi sınırlamaları aşmasına olanak sağladığı birçok farklı ürün ve teknolojilerini fuarda ve özel olarak oluşturulan web sitesinde sergileyecek.

Honda’nın sınırlı kaynaklar ile uyumlu mobilite ürünleri

Dünyanın alanında önde gelen fuarlarından biri olan Japonya Mobilite Fuarı’nda Honda, mühendislik çalışmaları kapsamında iki ana başlıkta mobilite ürünlerini tanıtacak. Bunlardan ilki çevresel koşulların göz önünde bulundurulması sonucunda öncelik haline gelen sınırlı kaynak sorununu aşmak üzere tasarlanan mobilite ürünleri olarak sınıflandırıldı.

Honda’nın elektrikli konsept modellerinden SUSTAINA-C ve Pocket, insanların kaynak kısıtlamalarını aşması için tasarlanırken; bu modeller geri dönüştürülmüş akrilik reçineden üretiliyor. Değiştirilebilen bataryaları ile şarj bekleme süresini ortadan kaldıran elektrikli motosiklet SC e: Concept modeli de iki adet Honda Mobil Güç Paketi e: ile çalışıyor. Tüketicilerin temiz yenilenebilir enerjiyi Honda Mobil Güç Paketi e: ile taşıyarak ve farklı yerlerde kullanarak enerji kaynağındaki sınırları aşması hedefleniyor. Kaynak kullanımının yanı sıra sürdürülebilirlik için de geliştirilen Honda Mobile Power Pack e: ve farklı teknolojilerle desteklenen çeşitli elektrikli ürünler fuarda yer alacak. Batarya üretimindeki yatırımlarının yanı sıra 2050 yılındaki sıfır karbon hedefi için çalışmalarına devam eden Honda, elektrifikasyon ve otonom sürüşün yaygınlaşmasına paralel olarak sürücülerin keyif alması için geliştirilen Honda Specialty Sports Concept modelini de fuarda ilk kez sergilenecek. Bunlara ek olarak gökyüzündeki mobilite ürünlerinden HondaJet Elite II hafif iş jetinin tam boyutlu iç mekan maketinin sergileneceği fuarda, ziyaretçiler jetin iç mekanını deneyimleyebilecek. Honda eVTOL'un beşte bir boyutlu dış maketi ve Honda VTOL'un güç ünitesi olarak geliştirilen gaz türbini hibrit sistemi de fuar alanında yer bulacak.

Honda’nın hayatı kolaylaştıran mobilite ürünleri

Tokyo’daki Japonya Mobilite Fuarı’nda Honda mühendisleri tarafından insanların farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen hayatı kolaylaştıran mobilite ürünlerine de yer verilecek. Bu kapsamda; Honda'nın orijinal Cooperative Intelligence (CI) ve otomatik sürüş teknolojilerini içeren iki koltuklu, dört tekerlekli elektrikli araç Honda CI-MEV sayesinde özellikle toplu taşımanın olmadığı alanlarda veya uzun mesafe yürüme zorluğu gibi kısıtlamaları aşarak insanların hareket kabiliyeti sunulması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Otonom özelliğe sahip diğer model olan Honda Autonomous Work Vehicle (AWV) da büyük yükleri taşıyarak insanların hayatını kolaylaştırması ve bireysel mobiliteye katkı sağlaması için geliştiriliyor. Yüklerin yanı sıra Honda, kullanıcının otururken vücut ağırlığı ile yönlendirebileceği eller serbest kullanılabilen kişisel mobilite aracı UNI-ONE’ı da tanıtacak. Honda mühendisler tarafından özel olarak geliştirilen denge kontrol teknolojisine sahip orijinal tekerlek mekanizmasıyla her yönde doğal olarak hareket edebilen UNI-ONE, mobilite sorunları yaşayan kullanıcılar için çözüm sunmaya odaklanıyor.

Geleceğin teknolojileri için çalışmalarını sürdüren Honda, insansı robotu ASIMO dahil olmak üzere robot teknolojisine yönelik araştırmalar ve yapay zeka destekli uzaktan kumanda teknolojisiyle geliştirdiği çok parmaklı robotik ele sahip Honda Avatar Robot’u tanıtacak. Bunların yanı sıra Honda’nın geliştirdiği yeni ticari mini BEV ve Power Exporter e: 6000 isimli taşınabilir harici güç kaynağı cihazı prototipi de fuarda yer alırken; Honda'nın yeni iş geliştirme programı IGNITION’ın girişimlerinden görme engelliler için ayakkabı içi navigasyon sistemi Ashirase, tek kişilik üç tekerlekli elektrikli mikro mobilite ürünü Striemo ve normal bir bisikleti elektrik destekli hale getiren Honda SmaChari ile donatılan RAIL ACTIVE-e bisiklet ziyaretçiler ile buluşacak.