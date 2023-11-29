Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Honda, ‘Elektrikli Vizyonu’ doğrultusunda elektrikli motosiklet faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklama kapsamında 2030 yılında elektrikli motosikletlerinin küresel satış hedefi 500 binlik artış ile 4 milyon adet olarak güncellendi. Böylece Honda’nın 2020 yılında başlayan elektrikli motosiklet yatırımları 2030 yılında toplam 500 milyar yene (yaklaşık 3,4 milyar dolara) ulaşacak.

Elektrikli motosiklet çalışmalarına hız kazandırarak Çin’de Cube: ve Japonya ile Avrupa'da EM1 e: modellerini satışa sunan Honda, Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilediği ilk elektrikli scooter modeli Honda SC e:’yi 2025 yılında kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Buna paralel olarak Supersport, Naked, Offroad gibi farklı motosiklet segmentleri dahil olmak üzere 2030 yılına kadar Honda’nın 30'dan fazla elektrikli modeli tanıtılacak.

Honda mühendisleri elektrikli motosiklet deneyimini bir adım öteye taşıyor

Motosiklet üretimindeki bilgi birikimi ve tecrübesi ile içten yanmalı motosikletlerin gelişimi konusunda öncü markalardan biri olan Honda, elektrifikasyon çalışmaları için de güçlü yönlerinden faydalanacak. Bu kapsamda modüler bir platform kullanacağını açıklayan Honda, bu platform ile müşterilerin elektrikli motosikletlerindeki ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretecek.

Her geçen gün motosiklet kullanıcıları için daha da önem kazanan bağlanabilirlik özellikleri de Honda mühendisleri tarafından elektrikli motosiklet modellerinde geliştirilmeye devam edecek. Bu doğrultuda Türkiye’deki bazı modellerinde de sunulan donanımlardan biri olan Honda RoadSync bağlantı özelliği geliştirilerek 2024 yılında önerilerde bulunabilen ve navigasyon işlevi içeren yeni bir bilgi-eğlence sistemi kullanıma sunulacak. Bağlanabilirlik özelliklerinin yanı sıra 2026 yılında satışa sunulacak yeni Honda modellerinde Telematik Kontrol Ünitesi (TCU) kurularak bağlantı özellikleri güçlenecek.

Elektrikli motosikletlerin odak noktalarından biri olan batarya konusunda da ihtiyaca yönelik ürünleri geliştirmek için mühendislik çalışmalarına devam eden Honda, hali hazırda kullanılan üçlü lityum iyon bataryalara ek olarak 2025 yılında lityum ferro-fosfat (LFP) bataryaları kullanıma sunmak için araştırmalarını sürdürdüğünü de açıkladı.

Geleceğin motosiklet modelleri için Honda yatırımlarına devam ediyor

Honda, motosiklet üretimindeki dönüşüm kapsamında; 2030 yılına kadar bataryası kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli modellere göre değiştirilebilir bataryalı modellerin üretim maliyetini yüzde 50 azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Bu hedef kapsamında elektrikli modellerin üretimi için öncelikle içten yanmalı motosikletlerin üretildiği fabrikalardaki altyapı kullanılacak. 2030 yılı için açıklanan 4 milyon adetlik elektrikli motosiklet satış hedefi kapsamında ise 2027 yılından itibaren elektrikli motosiklet üretimine yönelik özel tesisler faaliyete başlayacak. Modüler platformlarının kullanılacağı tesislerde montaj hattı uzunluğu, geleneksel üretime göre yüzde 40 oranında azalacak. Özel üretim tesisleri ile yıllık 1 milyon adetlik üretim kapasitesi ile 50 milyar yen (yaklaşık 340 milyon dolar) yatırım gerçekleştirilecek.

Global alanda büyük bir tüketici kitlesine hitap eden Honda, veriye dayalı olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ederek hem içten yanmalı hem de elektrikli modelleri ile güvenlik başta olmak üzere birçok yönden üst düzeyde müşteri deneyimi sunmak için çalıştığına dikkat çekti. Bu doğrultudaki ilk adımlarından biri olarak Honda, elektrikli motosiklet satın almak isteyen müşterileri için dijital satışı hayata geçirmeyi planlarken; bayilerindeki satış kanalları ile entegre bir sistemi uygulayacak. Küresel satış ağında 30 binden fazla bayi bulunan Honda ayrıca Hindistan, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ve diğer ülkelerin büyük şehirlerinde müşterilerine yönelik olarak elektrikli motosiklet modelleri için “Hayallerin Gücü” sloganından hareketle ‘Deneyim Merkezleri’ kurmayı hedeflediğini de açıkladı.