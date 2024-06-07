Honda’nın yüksek donanım özellikleri ve konforlu sürüş performansı ile öne çıkan City modeline özel kampanyası haziran ayında da limitli sayıda City için geçerli olacak.

6 yıllık Honda garantisine sahip City modeli nakit alımlarda 225 bin TL indirim seçeneğiyle 1 milyon 30 bin TL’den satışa sunulurken kampanya kapsamında ayrıca 250 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Haziran ayı boyunca City sahibi olmak isteyenler, Honda showroomlarındaki özel kampanyadan yararlanabiliyor.