Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve insan sağlığını önceleyen yatırımlarından biri olan Honaz Katı Atık Aktarma İstasyonu faaliyete başladı. Modern tesisle birlikte Honaz, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde çevre kirliliğine neden olan vahşi depolama uygulaması tamamen ortadan kaldırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını koruma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Katı Atık Aktarma İstasyonu tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Honaz, Çardak ve Bozkurt ilçelerinden günlük ortalama 60-65 ton evsel atık, aktarma istasyonunda toplanarak özel semi-treyler araçlarına yükleniyor. Buradan alınan atıklar, Hacıeyüplü Mahallesi Kumkısık bölgesinde bulunan Merkez Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne güvenli şekilde ulaştırılıyor.

Atıklar ekonomiye ve doğaya geri kazandırılıyor

Kumkısık'taki Merkez Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde atıklar düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilirken, ambalaj atıkları mekanik ayrıştırma bandında ayrıştırılarak geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılıyor. Atık piller ise çevreye zarar vermeyecek şekilde özel geçici depolama alanlarında muhafaza ediliyor. Çevreci yatırım sayesinde bölgedeki yeraltı su kaynakları korunurken, vahşi depolamanın neden olduğu yangın riski ve kötü koku gibi çevresel sorunların da önüne geçiliyor.

'Gelecek nesillere karşı sorumluyuz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Söz verdiğimiz gibi, Honaz, Çardak ve Bozkurt ilçelerimizde yıllardır hem çevre kirliliği hem de ciddi sağlık riski oluşturan vahşi depolama uygulamasına tamamen son verdik. Kurduğumuz modern aktarma istasyonu sayesinde, bu ilçelerimizin atıklarını artık merkezdeki düzenli depolama ve ayrıştırma tesisimize taşıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillere çok daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Denizli bırakmak için çalışıyoruz' dedi.