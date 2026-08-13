“Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” kapsamında motorin türü akaryakıt ürünlerine yönelik ÖTV tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV kademeli olarak artırılacak

Düzenlemeye göre motorinde sıfırlanan ÖTV, Eylül ayından itibaren kademeli şekilde yeniden uygulanacak. Yeni tarife şöyle olacak:

1-30 Eylül 2026: Litre başına 3 TL

Litre başına 3 TL 1-31 Ekim 2026: Litre başına 6 TL

Litre başına 6 TL 1-30 Kasım 2026: Litre başına 9 TL

Litre başına 9 TL 1-31 Aralık 2026: Litre başına 12 TL

Litre başına 12 TL 1 Ocak 2027’den itibaren: Litre başına 13,9006 TL

Böylece yıl sonuna kadar motorindeki ÖTV’nin kademeli olarak artırılması, 2027 itibarıyla ise yeniden 13,9006 TL seviyesine çıkarılması planlandı.

Eşel mobil uygulaması motorinde devre dışı

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer yönü ise motorinde eşel mobil sisteminin uygulanmayacak olması oldu.

Mevcut uygulamaya göre petrol fiyatlarındaki artışın belirli bir bölümü ÖTV’den karşılanarak pompa fiyatlarına yansımanın sınırlandırılması öngörülüyordu. Yeni kararla birlikte bu mekanizma yerine motorindeki ÖTV tutarı Ağustos sonuna kadar tamamen sıfırlanmış oldu.

Eylül ayından itibaren ise ÖTV'nin kademeli olarak yeniden devreye alınmasıyla motorin üzerindeki vergi yükünün yıl sonuna kadar aşamalı biçimde artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenlemenin motorin fiyatlarının seyrine ve akaryakıt kaynaklı maliyetlere nasıl yansıyacağı, önümüzdeki dönemde petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak şekillenecek.