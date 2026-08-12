Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı’nda 49 komisyon maddesi ile 6 gündem dışı madde olmak üzere toplam 55 madde görüşüldü. Toplantıda ulaşım hizmetlerine ait ücret tarifelerinin güncellenmesine ilişkin teklif de ele alındı.

Toplu taşımada yeni ücretler

Teklife göre tramvayda 1-24 durak arasındaki yolculuklarda tam ücret 30 TL, öğrenci ücreti 21 TL olacak. 1-42 istasyon arasındaki yolculuklarda ise tam ücret 39 TL, öğrenci ücreti 23 TL olarak önerildi.

Kent içi ekspres ve belediye otobüslerinde tam ücretin 34,50 TL, öğrenci ücretinin 23 TL olması planlanırken, ring hatlarında tam ücret 25 TL, öğrenci ücreti ise 18,50 TL olarak belirlendi.

Hafif raylı sistem ve otobüs aktarmalarında 60 dakika içerisindeki aktarmaların ücretsiz olması, 120 dakika içerisinde yapılacak ikinci aktarmanın ise 9 TL olarak uygulanması teklif edildi.

Öğrenci servislerine de zam geliyor

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanması planlanan öğrenci servis tarifesinde de artış öngörüldü. Buna göre sabit ücretin 1.710 TL’den 2.309 TL’ye, kilometre başına ücretin ise 40 TL’den 54 TL’ye yükseltilmesi teklif edildi.

Rehber personel bulundurulması gereken servislerde anaokulu ve ilkokul öğrencileri için tarife ücretine yüzde 35’e kadar rehber ücreti eklenebilecek.

Kardeş öğrenciler için ise ikinci çocukta yüzde 10, üçüncü çocukta yüzde 20 indirim uygulanması planlanıyor.

Taksi ve minibüs tarifeleri

İl merkezindeki 1, 2, 3 ve 4 numaralı taksi dolmuş hatlarında tam ücretin 40 TL, öğrenci ücretinin 30 TL olması önerildi.

Ticari taksilerde ise taksimetre açılış ücretinin 160 TL, kilometre ücretinin 40,25 TL, bekleme ücretinin de dakika başına 5,75 TL olması teklif edildi.

İlçelere yönelik minibüs tarifelerinde ise güzergâha göre farklı ücretler belirlendi. Samsun-Vezirköprü hattında tam ücretin 275 TL, Samsun-Havza hattında 207 TL, Samsun-Ladik hattında 200 TL, Samsun-Asarcık hattında ise 180 TLolması öngörüldü.

Otopark ücretleri de değişecek

Teklifte otopark ücretleri de yeniden düzenlendi. Birinci derece otoparklarda ilk 15 dakika ücretsiz olacak. 1 saate kadar ücret 90 TL, 12-24 saatlik kullanım ise 300 TL olarak önerildi.

İkinci derece otoparklarda 12-24 saatlik ücret 250 TL olurken, İstiklal (Çiftlik) Caddesi yol üstü otoparklarında 1 saate kadar 60 TL, 12-24 saat arasında ise 200 TL ücret alınması planlandı.

Gezinti teknelerine de yeni tarife

Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 gezinti teknelerinde tam ücretin 250 TL, öğrenci ücretinin ise 200 TL olması teklif edildi.

Yeni ücret tarifeleri komisyon tarafından oy çokluğuyla kabul edilerek karar için Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi. Düzenlemelerin mecliste kabul edilmesi ve gerekli imzaların tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.